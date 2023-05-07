車輛故障撞石墩！孝順兒堅持陪母送醫　警開巡邏車送他去考場

▲新北市警員駕車協助孝順的王姓考生赴警專應試，警專校長詹永茂到場關心。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7日為台灣警察專科學校專第42期招生考試，一名家住新北市永和區的王姓考生，上午7時母親開車接他出發準備到警專應考，不料汽車油門故障，母子在新北市永和區中正路460巷與福和路309巷口發生自撞車禍，整輛小客車撞擊路旁民宅石墩。

當時永和警分局交通分隊吳姓及蔡姓警員據報前往處理，王姓考生及其母親於頭部、手、腳部均有受挫傷，警方緊急通報119救護車將母子倆送往新店慈濟醫院急診。

▲新北市警員駕車協助孝順的王姓考生赴警專應試。（圖／記者張君豪翻攝）

吳、蔡2位警員詢問王同學本來要前往何處，王同學表示，他要前往警專參加入學考試，但因媽媽開車載他車禍受傷，決定先陪母親送醫急診，兩名警員被其孝心感動，警員詢問王生「有沒有準備好考試？」，王男表示這一年都在苦讀準備警專考試，吳、蔡2員陪同救護車將王母送醫治療後，緊急駕駛巡邏車急送王生前往警專應考，王男因此得以趕上參加警專招生考試。

警專校長詹永茂指出，警專感謝永和交通分隊兩位同仁的積極服務熱忱，後續警專醫務室亦協助王生傷勢之照料，希望王生順利金榜題名，也祝福送子應試的長輩早日康復。

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