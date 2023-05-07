　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車輛故障撞石墩！孝順兒堅持陪母送醫　警開巡邏車送他去考場

▲新北市警員駕車協助孝順的王姓考生赴警專應試。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北市警員駕車協助孝順的王姓考生赴警專應試，警專校長詹永茂到場關心。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7日為台灣警察專科學校專第42期招生考試，一名家住新北市永和區的王姓考生，上午7時母親開車接他出發準備到警專應考，不料汽車油門故障，母子在新北市永和區中正路460巷與福和路309巷口發生自撞車禍，整輛小客車撞擊路旁民宅石墩。

當時永和警分局交通分隊吳姓及蔡姓警員據報前往處理，王姓考生及其母親於頭部、手、腳部均有受挫傷，警方緊急通報119救護車將母子倆送往新店慈濟醫院急診。

▲新北市警員駕車協助孝順的王姓考生赴警專應試。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北市警員駕車協助孝順的王姓考生赴警專應試。（圖／記者張君豪翻攝）

吳、蔡2位警員詢問王同學本來要前往何處，王同學表示，他要前往警專參加入學考試，但因媽媽開車載他車禍受傷，決定先陪母親送醫急診，兩名警員被其孝心感動，警員詢問王生「有沒有準備好考試？」，王男表示這一年都在苦讀準備警專考試，吳、蔡2員陪同救護車將王母送醫治療後，緊急駕駛巡邏車急送王生前往警專應考，王男因此得以趕上參加警專招生考試。

警專校長詹永茂指出，警專感謝永和交通分隊兩位同仁的積極服務熱忱，後續警專醫務室亦協助王生傷勢之照料，希望王生順利金榜題名，也祝福送子應試的長輩早日康復。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛　偷渡遇難海巡慢半拍

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／高雄變電箱2次爆炸！　停電範圍曝
快訊／高雄騎士「保齡球式撞3車」　重摔落地命危！
星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光
日月潭進帳百萬噸　潭中惡霸蠢動！捕獲12台斤大魚虎
快訊／星宇延誤「民航局要查」　要求立即說明2疑點
南投丹大林道坍方！　10人受阻脫困：後面還有30、40人
星宇7小時降落4次！他曝恐怖經歷「像坐雲霄飛車」　一碰跑道更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雷雨轟高雄！湖內區變電箱2次爆炸　停電範圍曝

撞擊瞬間曝！高雄騎士疑闖紅燈「保齡球式撞3車」　重摔落地命危

車輛故障撞石墩！孝順兒堅持陪母送醫　警開巡邏車送他去考場

採筍失聯！3天沒吃喝神奇返家　基隆超強嬤：山林打轉睡山坡

快訊／高雄4機車追撞噴飛「5歲男童嚇壞」　5傷送醫2人昏迷

南投丹大林道雨後坍方　10人一度受阻自行脫困：後面還有30、40人

企鵝妹目擊車禍驚喊「OH MY GOD」　為了拍她出事？大溪警回應了

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡　車登記父親名下

快訊／高雄左營6m高鷹架倒塌！　5車停路邊慘遭砸

全面開打！花蓮山哥警+麥當勞反詐啟動　統一獅「藝起發聲」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

不讓澳生離台下老鼠藥？　女密友稱喪夫在台無紀錄

快訊／雷雨轟高雄！湖內區變電箱2次爆炸　停電範圍曝

撞擊瞬間曝！高雄騎士疑闖紅燈「保齡球式撞3車」　重摔落地命危

車輛故障撞石墩！孝順兒堅持陪母送醫　警開巡邏車送他去考場

採筍失聯！3天沒吃喝神奇返家　基隆超強嬤：山林打轉睡山坡

快訊／高雄4機車追撞噴飛「5歲男童嚇壞」　5傷送醫2人昏迷

南投丹大林道雨後坍方　10人一度受阻自行脫困：後面還有30、40人

企鵝妹目擊車禍驚喊「OH MY GOD」　為了拍她出事？大溪警回應了

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡　車登記父親名下

快訊／高雄左營6m高鷹架倒塌！　5車停路邊慘遭砸

全面開打！花蓮山哥警+麥當勞反詐啟動　統一獅「藝起發聲」

快訊／雷雨轟高雄！湖內區變電箱2次爆炸　停電範圍曝

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

撞擊瞬間曝！高雄騎士疑闖紅燈「保齡球式撞3車」　重摔落地命危

電競桂綸鎂寫真突破尺度！Raby瑞比看到預售成績哭了

黃子鵬積壘挨轟重傷害　曾總：想法比較多

開「罰」首例　經濟部：允能、海能離岸風場進度延宕

大直軍宅、國宅夯　屋主持有未滿1年轉手就賺進500萬

簽轉他航很容易　學者指「星宇無SOP」害客枯等！賠款恐引更大問題

Google搜尋將迎3大變革　搜尋可望結合AI聊天

租套房3年「房東突生病」　兒子一接手...發展超恐怖：還賴著不走

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

社會熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

台中轎車今晨自撞！　2男「無呼吸心跳」

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

移工墜13樓不治　台中市府勒令停工

電擊棒凌虐監禁越南女！跨國勒贖

苗栗民宅全面燃燒　1人緊急送醫

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

即／台74特斯拉恐怖自撞釀2死！酒測結果曝

磁磚大亨怪異姿勢「卡堆高機頂」慘死

澳交換生中毒案陷膠著　女密友自爆有親密行為

台74特斯拉自撞斷兩截2死！驚悚瞬間影片曝

新竹縣長秘書爬山倒下　今晨不治

義消下班遭輾斃！同仁不捨：孩子還小

更多熱門

相關新聞

國道遭貨櫃車擦撞　喜美旋轉270度撞護欄

國道遭貨櫃車擦撞　喜美旋轉270度撞護欄

國道1號岡山段5日發生一起車禍，楊男駕駛喜美轎車行駛在外側車道時，突遭一輛變換車道的貨櫃車擦撞左側車尾，導致失控撞向內側護欄，所幸楊男並無受傷，雙方酒測值皆為0。

即／台74特斯拉恐怖自撞釀2死！酒測結果曝

即／台74特斯拉恐怖自撞釀2死！酒測結果曝

義消下班遭輾斃！同仁不捨：孩子還小

義消下班遭輾斃！同仁不捨：孩子還小

企鵝妹目睹車禍！見騎士飛起嚇壞

企鵝妹目睹車禍！見騎士飛起嚇壞

對決片！路旁衝出2車對撞　駕駛嚇飆「X勒」

對決片！路旁衝出2車對撞　駕駛嚇飆「X勒」

關鍵字：

警專招生考試車禍送醫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

星宇回不了台　機上宣布全額退費

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

台中轎車今晨自撞！　2男「無呼吸心跳」

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面