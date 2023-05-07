　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陸軍下士車禍奪2命「蹲路旁抽菸」　檢複訊裁定10萬交保

▲▼ 陸軍下士撞死人，竟悠哉坐一旁抽菸滑手機 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳姓下士撞死2人，哉坐一旁抽菸滑手機引起撻伐，今檢方複訊後裁定10萬元交保 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市岡山區昨(6日)上午發生一起死亡車禍，第八軍團陸軍裝甲564旅陳姓下士放假才剛離營約10分鐘，駕車行經大莊路時，突失控打滑撞對向轎車，隨後又撞擊2機車，造成2死1傷慘劇。陳男肇事後還蹲坐在一旁抽菸滑手機，誇張畫面曝光後引起輿論譁然。陳男今(7日)下午依過失致死罪移送橋頭地檢署，檢方複訊後裁定10萬元交保候傳。

警方調查，陳男為職業軍人，是陸軍裝甲564旅下士士官，昨上午8時30分許放假離開營區，不料僅出營短短10分鐘，就在距離約500公尺外的路段發生意外。監視器畫面拍下，陳男駕車右彎時疑似車速過快，衝到對向車道後緊急往回拉，但又因拉回角度過多，險衝出路肩，再次拉回後又失控擦撞自小客車，接著失控打滑再次撞擊到對向2輛機車，造成黃姓女騎士(62歲)、陳姓女騎士(60歲)重傷死亡，而另名呂姓女乘客(69歲)則受傷送醫。

在事故發生後，車禍現場一片狼藉，附近民眾見狀急忙上前協助救援，還有人對傷者喊話「撐住、加油！」但肇事的陳男卻一副事不關己，蹲坐在路旁抽菸滑手機，畫面曝光後引起輿論一片撻伐。

警方抵達現場後，立即將陳男帶回調查，今(7日)下午依過失致死罪移送橋頭地檢署複訊，訊後檢方裁定10萬元交保候傳。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▲▼高雄車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▼陳男遭警方上銬帶回調查 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼ 陸軍下士撞死人，被上銬帶回調查 。（圖／記者陳宏瑞攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
星宇空服員成受氣包！　委屈要張國煒道歉、給合理補償
成田怪風不只星宇受害！飛機落地失去平衡　「單靠左輪」滑7秒
沒使用也燒錢！盤點家中吃電怪獸　「1動作」就能省荷包
快訊／陸軍下士車禍奪2命「蹲路旁抽菸」　檢裁定10萬交保
星宇害客夜宿機場！「賠償禮盒」內容曝光
停15分鐘100元！車主喊「太坑了」　停車場：改以半小時計算
她下體「鼓出一堆東西」走不了！　醫揪出兇手：痛起來要人命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／扯！高雄貨車駕駛加油站洗車區抽菸　不甩「嚴禁煙火」公告

快訊／陸軍下士車禍奪2命「蹲路旁抽菸」　檢複訊裁定10萬交保

破壞洗衣機竊取零錢箱銅板　台東自助洗衣店大盜落網

「遛狗沒牽繩」收百張罰單　她罵鄰居「檢舉魔人、垃圾」下場更慘

囂張賊白天偷零件　警盤查遭揮拳！路人錄影喊「不用對他客氣」

快訊／高雄食品加工廠「氨氣外洩」！男員工吸入刺鼻味緊急送醫

「藍道」極密訊息遭破解！這軟體焚毀功能失效　葉育忻收押關鍵

桃園大園、蘆竹區無預警停電！2250戶受影響　原因找到了

南投丹大林道雨後坍方！遊客受困求援　60人驚險渡河畫面曝

淪台版柬埔寨詐團臥底　揭葉育忻沉淪路！靠特權保薦黑幕重重

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

實測突然往身上灑汽油　老翁上前阻止擁抱安慰

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

獨／扯！高雄貨車駕駛加油站洗車區抽菸　不甩「嚴禁煙火」公告

快訊／陸軍下士車禍奪2命「蹲路旁抽菸」　檢複訊裁定10萬交保

破壞洗衣機竊取零錢箱銅板　台東自助洗衣店大盜落網

「遛狗沒牽繩」收百張罰單　她罵鄰居「檢舉魔人、垃圾」下場更慘

囂張賊白天偷零件　警盤查遭揮拳！路人錄影喊「不用對他客氣」

快訊／高雄食品加工廠「氨氣外洩」！男員工吸入刺鼻味緊急送醫

「藍道」極密訊息遭破解！這軟體焚毀功能失效　葉育忻收押關鍵

桃園大園、蘆竹區無預警停電！2250戶受影響　原因找到了

南投丹大林道雨後坍方！遊客受困求援　60人驚險渡河畫面曝

淪台版柬埔寨詐團臥底　揭葉育忻沉淪路！靠特權保薦黑幕重重

最強中信特攻！　季後賽首輪3戰超夢幻「狂勝119分」

不穿孕婦裝也被罵「影響胎兒發育」！吳宇舒怒：懷孕就不能愛美？

5／5反詐啟動日　 南投仁愛警分局登合歡山穿梭遊客間宣導

星宇「沒犯錯空間」卻賭了！律師：華航、長榮不會搞到不可收拾

辣模獻吻查爾斯「竟是圈套」　44年前海灘香豔一幕讓她紅了

德保拉7.1局無失分！兄弟3比1勝悍將止4連敗　5月開胡了

獨／扯！高雄貨車駕駛加油站洗車區抽菸　不甩「嚴禁煙火」公告

洛威拿沙發上午睡「四腳朝天＋張嘴露牙」　媽：說好的天使？

徐乃麟投資9副業「慘賠千萬」！　北漂積蓄被騙光...恐怖經歷曝光

囂張小三搶坐副駕　回頭對正宮得意一笑...媽嘆：說好永遠不會變

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

台中轎車今晨自撞！　2男「無呼吸心跳」

電擊棒凌虐監禁越南女！跨國勒贖

移工墜13樓不治　台中市府勒令停工

苗栗民宅全面燃燒　1人緊急送醫

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

澳交換生中毒案陷膠著　女密友自爆有親密行為

磁磚大亨怪異姿勢「卡堆高機頂」慘死

即／台74特斯拉恐怖自撞釀2死！酒測結果曝

台74特斯拉自撞斷兩截2死！驚悚瞬間影片曝

新竹縣長秘書爬山倒下　今晨不治

義消下班遭輾斃！同仁不捨：孩子還小

更多熱門

相關新聞

即／高雄食品廠「氨氣外洩」！男員工送醫

即／高雄食品廠「氨氣外洩」！男員工送醫

高雄市小港區今(7日)發生有毒氣體外洩事件！警消於下午3點02分獲報，中亨街一家食品加工廠發生液態氨氣外洩，消防局出動8車17人前往救援，現場有一名年約30歲男性員工疑似吸入過多氨氣，表示不舒服、喉嚨痛，由救護人員載往醫院檢查，消防人員目前於現場佈署水線防護及警戒，工廠也已關掉閥門止漏。

高雄鷹架倒塌砸車！李眉蓁曝：未申請施工

高雄鷹架倒塌砸車！李眉蓁曝：未申請施工

即／雷雨轟高雄！湖內區變電箱2次爆炸釀停電

即／雷雨轟高雄！湖內區變電箱2次爆炸釀停電

疑闖紅燈撞飛3車　高雄重機騎士命危

疑闖紅燈撞飛3車　高雄重機騎士命危

警專考生出車禍　警開巡邏車送他去考場

警專考生出車禍　警開巡邏車送他去考場

關鍵字：

高雄車禍陸軍下士

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

星宇回不了台　機上宣布全額退費

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面