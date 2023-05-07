快訊／陸軍下士車禍奪2命「蹲路旁抽菸」　檢複訊裁定10萬交保

▲陳姓下士撞死2人，哉坐一旁抽菸滑手機引起撻伐，今檢方複訊後裁定10萬元交保 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市岡山區昨(6日)上午發生一起死亡車禍，第八軍團陸軍裝甲564旅陳姓下士放假才剛離營約10分鐘，駕車行經大莊路時，突失控打滑撞對向轎車，隨後又撞擊2機車，造成2死1傷慘劇。陳男肇事後還蹲坐在一旁抽菸滑手機，誇張畫面曝光後引起輿論譁然。陳男今(7日)下午依過失致死罪移送橋頭地檢署，檢方複訊後裁定10萬元交保候傳。

警方調查，陳男為職業軍人，是陸軍裝甲564旅下士士官，昨上午8時30分許放假離開營區，不料僅出營短短10分鐘，就在距離約500公尺外的路段發生意外。監視器畫面拍下，陳男駕車右彎時疑似車速過快，衝到對向車道後緊急往回拉，但又因拉回角度過多，險衝出路肩，再次拉回後又失控擦撞自小客車，接著失控打滑再次撞擊到對向2輛機車，造成黃姓女騎士(62歲)、陳姓女騎士(60歲)重傷死亡，而另名呂姓女乘客(69歲)則受傷送醫。

在事故發生後，車禍現場一片狼藉，附近民眾見狀急忙上前協助救援，還有人對傷者喊話「撐住、加油！」但肇事的陳男卻一副事不關己，蹲坐在路旁抽菸滑手機，畫面曝光後引起輿論一片撻伐。

警方抵達現場後，立即將陳男帶回調查，今(7日)下午依過失致死罪移送橋頭地檢署複訊，訊後檢方裁定10萬元交保候傳。

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▼陳男遭警方上銬帶回調查 。（圖／記者陳宏瑞攝）