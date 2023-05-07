與死神擦肩！國道遭貨櫃車一碰...轎車旋轉270度撞護欄影片曝

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

國道1號岡山段5日發生一起車禍，楊男駕駛本田喜美轎車行駛在外側車道時，突遭一輛變換車道的貨櫃車擦撞左側車尾，導致失控撞向內側護欄，所幸楊男並無受傷，雙方酒測值皆為0。

▲貨櫃車變換車道時擦撞喜美轎車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨（6日）上傳一段影片，可看到貨櫃車要變換車道時，擦撞在外側車道本田轎車的左車尾，導致轎車失控打滑往內側偏移，旋轉270度後車尾撞到內側護欄。

▲轎車遭撞後撞上內側護欄。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方指出，該起事故發生在5日，31歲黃男駕駛貨櫃車行經國1北向351.4公里岡山段時，由中線車道欲變換至外側車道，變換過程中擦撞外側車道右前方、由45歲楊男駕駛的小客車，造成後者失控打轉並撞擊內側護欄。

▲該起車禍無人受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經酒測後雙方酒測值皆為0，無人受傷。國道警方指出，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。