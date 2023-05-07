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撞擊瞬間曝！高雄重機疑闖紅燈「保齡球式撞3車」　騎士重摔命危

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

今（7日）11時32分，高雄三民區澄清路和澄明街交叉路口發生4輛機車追撞車禍，共計5名傷者送醫，其中疑似闖紅燈的紅牌重機騎士命危搶救中，詳細事故原因仍待釐清，而事發當時的監視器畫面也曝光。

影片中可看到，一輛疑似闖紅燈的紅牌重機，衝過路口時撞上綠燈前行的3輛機車，疑為肇事駕駛在空中直立翻了一圈後落地，因力道過猛，在地上再翻滾了一圈才停下，疑似肇事的騎士仍在命危搶救中，事故原因仍待釐清。

▲▼高雄車禍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄三民區車禍監視器畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄車禍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲該起車禍造成5人受傷，其中1人命危急救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，該起多車追撞事故，共有5名傷者，其中年約50歲女頭部及肢體受傷、意識昏迷；年約20歲男頭部外傷及手指撕裂傷、意識昏迷；69歲女腳背擦傷及撕裂傷，意識清醒；36歲女右側肢體及臉擦傷、胸口疼痛、臉擦傷、意識清醒；5歲男童眼角撕裂傷、眼腫、左肩擦傷、意識清醒。

▲▼高雄車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲20歲重機騎士疑似闖紅燈釀禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方指出，20歲葉男騎紅牌重機至肇事地點，擦撞62歲杜姓女騎士，杜女擦撞70歲劉姓女騎士，劉女擦撞40歲林姓女騎士。警方到場處理測繪，騎士酒測值皆為零，初步研判為葉男疑似違反禁止行車管制號誌標誌，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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