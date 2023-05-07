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社會 社會焦點 保障人權

保時捷GT3過彎失控！高速撞斷電桿「車頭爛毀」　中華電要求償了

記者蔡文淵／苗栗報導

台三線99.6公里苗栗縣三灣路段昨(6日)上午發生自小客車撞斷電桿車禍，上午8點多一部保時捷GT3雙門跑車過彎時失控撞斷路邊中華電信的電桿，駕駛沒有受傷，也沒有波及其他用路人，駕駛沒有酒駕，事故原因和肇事任警方還需要調查。

▲▼台三線苗栗三灣路段白色保時捷失控撞斷路邊中華電信電桿，所幸駕駛無傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台三線苗栗三灣路段白色保時捷失控撞斷路邊中華電信電桿，所幸駕駛無傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

溫姓男子駕駛保時捷轎車經台三線由北往南行駛，昨(6日)上午8點多，行經事故地點時疑似車速過快，過彎失控自撞路旁的中華電信電桿，電桿被撞擊的部位水泥碎裂，根部和桿身僅靠鋼筋連結，桿身則位移倒靠在路旁水溝山壁上，肇事車輛向前滑行超過50公尺才停下來，路面還留下2條清楚的剎車胎痕，保時捷轎車右前輪嚴重毀損，右側車身也有受損，幸好溫姓駕駛沒有受傷，也沒有波及其他用路人。

初步調查，車禍發生時保時捷車上只有溫姓駕駛1人，駕駛經酒測排除酒駕，除要自負車輛維修費用外，中華電信也會求償被撞損的電桿費用，據了解，至少3萬元以上。

頭份警分局表示，台三線苗栗縣境內彎道多，且假日車潮眾多，用路人務必遵守道路速限規定，以維大眾通行安全。

▲▼撞斷電信桿的保時捷右前輪嚴重毀損，右側車身也有受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼撞斷電信桿的保時捷右前輪嚴重毀損，右側車身也有受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼撞斷電信桿的保時捷右前輪嚴重毀損，右側車身也有受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼保時捷撞斷路旁電桿後向前滑行超過50公尺才停下來，路面還留下2條清楚的剎車胎痕。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼保時捷撞斷路旁電桿後向前滑行超過50公尺才停下來，路面還留下2條清楚的剎車胎痕。（圖／記者蔡文淵翻攝）
▲▼台三線苗栗三灣路段白色保時捷失控撞斷路邊中華電信電桿，所幸駕駛無傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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