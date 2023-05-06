總統候選人+1　他喊「第三路線」：軍事學以色列、經貿學瑞士

▲前台南縣長蘇煥智。（圖／台灣維新提供）



記者杜冠霖／台北報導

前台南縣長蘇煥智6日上午召開記者會，宣布投入2024總統大選，他強調，中共武統不只是台灣存亡問題，更是國際問題，美國必定介入、也必然引發第三次世界大戰。他也指出，台灣在國防上應學習以色列精神、全民皆兵，經濟上則要推動瑞士的聯邦政治體制，更要倡議中國民主化，讓中國尊重台灣人民的選擇，台灣成為瑞士般的和平中立國。

蘇煥智表示，其實中共武統台灣的威脅，不只是台灣存亡的問題；更是台灣海峽自由通行的國際經貿安全問題；以及亞洲太平洋西岸地緣政治均勢被中共推翻的美中霸權之爭的問題。中共武統台灣美國勢必介入參戰，必然會引發第三次世界大戰。台灣社會常自我窄化為「中共vs.台灣」的框架。我認為應該放在「中共vs.國際&台灣」的框架來思考。

蘇煥智表示，面對中共武統的挑戰，充份備戰是止戰必要的方法，台灣應該學習以色列的精神，包含：全民皆兵、將國防科技成為創新平台等等策略，堅守台灣民主堡壘，以避免中共的誤判。

蘇煥智指出，保衞台灣的民主堡壘，不應是消極的偏安心態；而是期待感召中共大陸人民追求中國的民主化，避免中共武統台灣引爆第三次世界大戰，讓中國大陸陷入「天下圍中」的戰爭苦難。而毀了數十年改革開放的經建成果。

對於經貿體系跟社福制度，蘇煥智指出，建立「東方瑞士」是台灣維新改革的目標。也是強化台灣民主燈塔效應。讓台灣與中國在制度上競爭，在人民福祉上競爭，而不是戰爭上的存亡之爭。

蘇煥智指出，瑞士跟台灣都是小國寡民，瑞士的經驗值得台灣學習。平均國民所得高達96390美元全世界第二；而台灣目前嚴重的貧富懸殊，已有陷入中等收入陷阱的危機。所以瑞士的聯邦政治體制對經濟發展應該有一定的幫助。

蘇煥智表示，而且瑞士是一個中立國。前副總統呂秀蓮曾提倡台灣成立和平中立國。不過這個前提必須台灣要堅強的防衛能力，以及中共要放棄武統台灣。自己所主張的第三條路線，就是倡議中國民主化，最終使中國尊重台灣人民的選擇，台灣成為瑞士般的和平中立國。