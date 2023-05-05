　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

▲台南新化老街「科技執法」有解，交通局畫設裝卸貨停車格4格因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新化老街「科技執法」有解，交通局畫設裝卸貨停車格4格因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市新化區新化老街近期因商家反映科技執法造成商家生意下滑，且進貨廠商不堪於卸貨臨停過久遭罰，部分廠商已拒絕替商家送貨，嚴重影響店家生計，交通局回應民意，4日已委由簽約廠商於新化老街中正、信義路口至中山、中正路口間，完成劃設裝卸貨專用停車格4格及設立告示牌。

▲台南新化老街「科技執法」有解，交通局畫設裝卸貨停車格4格因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

店家反映科技執法取締重點應在併排停車、闖紅燈，以及未禮讓行人等違規取締，臨停的項目希望能兼顧商家生計，市府交通局回應民意，已於新化老街中正、信義路口至中山、中正路口間，完成劃設裝卸貨專用停車格4格及設立告示牌。

▲台南新化老街「科技執法」有解，交通局畫設裝卸貨停車格4格因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化老街新畫設的4個裝卸貨專用停車格，為周遭店家裝卸貨專用，民眾若非屬裝卸貨而違規占用該停車位時，警方將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款規定，處以新台幣600元至1200元的罰鍰，來老街逛街購物找停車位民眾，務必詳讀牌面管制方式，避免因愛車誤停而受罰。

▲台南新化老街「科技執法」有解，交通局畫設裝卸貨停車格4格因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局表示，「裝卸貨停車格」，雖為提供周遭店家裝卸貨臨停使用，如停放時未依規定停放於停車格內，仍屬違規行為，將依相關交通法規取締，呼籲裝卸貨車輛停放時，務必妥適停放於裝卸貨停車格線內。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
超商男遭虐丟13樓亡？　高大成曝3可能
只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉
LIVE／總鋪師3億豪華婚宴！　呂捷結婚辦桌絕不擺這道菜
16歲少年睡超商！　「手機被爸媽沒收」怒離家
首例女行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬　海削3.3億
虐殺店員28歲女魔頭交保　母怒喊：一命賠一命
快訊／加油等等！　下周汽油有望大降
快訊／澳交換生誤食老鼠藥　「台籍同居女友」限制住居
快訊／恭喜！王傳一升格二寶爸　5歲女兒：她可以是姊姊嗎？
路上這台車超威！2天1夜「噴4萬5」行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

新冠降為第四類傳染病　台東縣府籲民眾落實防疫措施

屏東縣政府提供294暑期工讀職缺　5／8起網路報名

台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

5星主廚贈蛋糕 　花蓮門諾提早歡度「護理師節+母親節」

視病猶親！台東馬蘭榮家中醫巡診　醫師李貞儀耐心看診獲肯定

駕馭繩索征服火場　南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5／12徵才釋1600職缺

桃園醫療區域劃分　市議員陳治文建議調整成3個次區域

2022-2023桃園城市紀錄片得獎名單揭曉　進階組首獎《將手》

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

新冠降為第四類傳染病　台東縣府籲民眾落實防疫措施

屏東縣政府提供294暑期工讀職缺　5／8起網路報名

台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

5星主廚贈蛋糕 　花蓮門諾提早歡度「護理師節+母親節」

視病猶親！台東馬蘭榮家中醫巡診　醫師李貞儀耐心看診獲肯定

駕馭繩索征服火場　南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5／12徵才釋1600職缺

桃園醫療區域劃分　市議員陳治文建議調整成3個次區域

2022-2023桃園城市紀錄片得獎名單揭曉　進階組首獎《將手》

AD兩戰差超多！詹皇被問他是否健康　G3一數據對湖人有利

傳藍營派「老帥哥」挑戰王世堅　游淑慧：當今稱得上帥哥的沒幾位

韓女團BLACKPINK吹貓系顏！整形醫曝：女孩「最想擁有美貌」是她

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

Team Dragons!主題月　味全龍狂龍戰袍全新亮相

領犬員深情送別毛小孩！　許富凱見離別場面「激動落淚」

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

傳千黛亞將接班《麻雀變公主3》　成為混血新公主！

東區大案地主控「金店面變破銅」　建商：建議直接提告

孫安佐爆情斷女友　狄鶯PO雞湯文苦勸：散了別去詆毀

地方熱門新聞

嘉義回收場大火　千萬救火車現身

南投、彰化及雲林開放濁水溪流域漂流木撿拾

高雄歷經600天沒下雨！水利局：5月底供水無虞

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5/12徵才

2022-2023桃園城市紀錄片　得獎名單揭曉

台南新化老街「科技執法」有解！

南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

基北北桃1200月票　凌濤：應力爭補助9成

桃園南區行政中心設置地點　黃敬平提建議

台南消防廉政大躍進！

生力軍挹注　台東縣府舉辦新進公務人員講習

資深牙醫師跋山涉水14年　守護偏鄉原民口腔健康

台南專業運動員就業何處去

派出所全是小學生！體驗警察生活超興奮

更多熱門

相關新聞

女害超商店員慘死獲交保　死者母不滿

女害超商店員慘死獲交保　死者母不滿

台南永康墜樓命案，警方查出死者生前曾遭私禁、凌虐、槍擊，循線緝獲主嫌21歲曾姓男子、28歲陳姓女店長等4男2女到案，6嫌失口否認涉案，全案依殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後5日凌晨4時許，裁定曾、劉2嫌聲押、陳姓女店長3人交保，死者母親怒喊：「一命賠一命」！

鹽行國中再賣12億土地　「有大也有商」強吸建商目光

鹽行國中再賣12億土地　「有大也有商」強吸建商目光

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

即／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　6煞全遭聲押

即／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　6煞全遭聲押

台南專業運動員就業何處去

台南專業運動員就業何處去

關鍵字：

台南新化老街科技執法裝卸貨停車格

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

前NBA球員突傳死訊！享年56歲

王思佳被爆拿假包！網比對真品指致命疑點

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

黃豪平出車禍「遭砂石車高速撞飛」！　車尾近全毀

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面