台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

▲台南新化老街「科技執法」有解，交通局畫設裝卸貨停車格4格因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市新化區新化老街近期因商家反映科技執法造成商家生意下滑，且進貨廠商不堪於卸貨臨停過久遭罰，部分廠商已拒絕替商家送貨，嚴重影響店家生計，交通局回應民意，4日已委由簽約廠商於新化老街中正、信義路口至中山、中正路口間，完成劃設裝卸貨專用停車格4格及設立告示牌。

店家反映科技執法取締重點應在併排停車、闖紅燈，以及未禮讓行人等違規取締，臨停的項目希望能兼顧商家生計，市府交通局回應民意，已於新化老街中正、信義路口至中山、中正路口間，完成劃設裝卸貨專用停車格4格及設立告示牌。

新化老街新畫設的4個裝卸貨專用停車格，為周遭店家裝卸貨專用，民眾若非屬裝卸貨而違規占用該停車位時，警方將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款規定，處以新台幣600元至1200元的罰鍰，來老街逛街購物找停車位民眾，務必詳讀牌面管制方式，避免因愛車誤停而受罰。

新化警分局表示，「裝卸貨停車格」，雖為提供周遭店家裝卸貨臨停使用，如停放時未依規定停放於停車格內，仍屬違規行為，將依相關交通法規取締，呼籲裝卸貨車輛停放時，務必妥適停放於裝卸貨停車格線內。