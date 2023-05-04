快訊／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　超商女魔頭等6煞全遭聲押

▲台南永康墜樓命案，永康分局專案小組在8小時內，查出死者生前曾遭私禁、凌虐、槍擊，循線緝獲主嫌21歲曾姓男子等4男2女到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康墜樓命案，永康分局專案小組在8小時內，查出死者生前曾遭私禁、凌虐、槍擊，循線緝獲主嫌21歲曾姓男子等4男2女到案，6嫌矢口否認涉案，惟警方依據勘查鑑識及蒐證調查之罪證，依殺人、織組犯罪、槍砲、傷害、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，台南永康一處大樓3日中午12時許，發生一起墜樓死亡命案，經警方到場勘驗後發現死者29歲丁男，除有墜樓傷勢外，身上還有多處可疑傷口，其中一處傷口初判為槍擊造成，警方調閱相關監視器發現案發時，死者與21歲曾嫌一同搭乘電梯上樓，之後僅見曾嫌一人慌張逃離被害人住處大樓，搭上接應機車，並與相關嫌疑人駕車往高雄方向逃逸。

據了解，丁姓被害人與28歲陳姓店長疑因債務糾紛，無法償還而遭陳嫌糾眾並施以凌虐，且凌虐行為多達數次不等，因組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，其相關行為已符合犯罪組織架構。

永康分局循線歷經8小時偵處、追緝終將21歲曾嫌及22歲高嫌、18歲何嫌、28歲陳女、28歲劉男、27歲方女等4男2女查緝到案。惟6嫌均否認與死者之死有關。

▲永康分局副分局長張翊雋表示，將建請檢察官聲押6嫌深入偵辦。

全案於4日傍晚依殺人、槍砲、傷害、妨害自由等罪移送台南地檢署偵辦，另對相關犯嫌煙滅證據與逃串事證聲請羈押，並持續追查作案槍枝來源。