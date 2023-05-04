　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　超商女魔頭等6煞全遭聲押

▲台南永康墜樓命案曾嫌等6名涉案人依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康墜樓命案，永康分局專案小組在8小時內，查出死者生前曾遭私禁、凌虐、槍擊，循線緝獲主嫌21歲曾姓男子等4男2女到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康墜樓命案，永康分局專案小組在8小時內，查出死者生前曾遭私禁、凌虐、槍擊，循線緝獲主嫌21歲曾姓男子等4男2女到案，6嫌矢口否認涉案，惟警方依據勘查鑑識及蒐證調查之罪證，依殺人、織組犯罪、槍砲、傷害、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南永康墜樓命案曾嫌等6名涉案人依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，台南永康一處大樓3日中午12時許，發生一起墜樓死亡命案，經警方到場勘驗後發現死者29歲丁男，除有墜樓傷勢外，身上還有多處可疑傷口，其中一處傷口初判為槍擊造成，警方調閱相關監視器發現案發時，死者與21歲曾嫌一同搭乘電梯上樓，之後僅見曾嫌一人慌張逃離被害人住處大樓，搭上接應機車，並與相關嫌疑人駕車往高雄方向逃逸。

▲台南永康墜樓命案曾嫌等6名涉案人依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，丁姓被害人與28歲陳姓店長疑因債務糾紛，無法償還而遭陳嫌糾眾並施以凌虐，且凌虐行為多達數次不等，因組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，其相關行為已符合犯罪組織架構。

永康分局循線歷經8小時偵處、追緝終將21歲曾嫌及22歲高嫌、18歲何嫌、28歲陳女、28歲劉男、27歲方女等4男2女查緝到案。惟6嫌均否認與死者之死有關。

▲台南永康墜樓命案曾嫌等6名涉案人依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局副分局長張翊雋表示，將建請檢察官聲押6嫌深入偵辦。

全案於4日傍晚依殺人、槍砲、傷害、妨害自由等罪移送台南地檢署偵辦，另對相關犯嫌煙滅證據與逃串事證聲請羈押，並持續追查作案槍枝來源。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／火力全開！狂勝太陽27分　特攻季後賽2連勝聽牌
周杰倫開唱倒數　世紀合體「超大咖天王」
激情ing…新女友突爆「得過菜花」！他嚇到陽痿想分手
新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命
金正恩怒批海金剛飯店「醜斃了」　北韓拆到連骨架都不剩
打趴歐陽娜娜　「最美星二代」現身日本街頭引暴動
陳水扁第34次保外就醫通過　延展到8月4日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法務部長昨說嚴正處理「阿扁保外就醫」　矯正署今核准展延到8月

快訊／韓情侶遊台女友陳屍飯店　男「疑酒瓶行兇」二度聲押獲准

快訊／北市派出所長當詐團內鬼！遭羈押免職...警局火速派人救援

新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命遭聲押禁見

快訊／嘉義水上汽機車回收場大火　整間廠房被吞噬夜空一片紅

快訊／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　超商女魔頭等6煞全遭聲押

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

懷疑遭檢舉販毒　「大街巧遇」2打1！搶500元辯精神賠償

新北移工住宅區宰殺動物食用！慘叫聲連連...「被害人」是山羌

紅牌重機對撞左轉自小客　騎士噴飛10m不治...驚悚影片曝光！

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

法務部長昨說嚴正處理「阿扁保外就醫」　矯正署今核准展延到8月

快訊／韓情侶遊台女友陳屍飯店　男「疑酒瓶行兇」二度聲押獲准

快訊／北市派出所長當詐團內鬼！遭羈押免職...警局火速派人救援

新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命遭聲押禁見

快訊／嘉義水上汽機車回收場大火　整間廠房被吞噬夜空一片紅

快訊／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　超商女魔頭等6煞全遭聲押

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

懷疑遭檢舉販毒　「大街巧遇」2打1！搶500元辯精神賠償

新北移工住宅區宰殺動物食用！慘叫聲連連...「被害人」是山羌

紅牌重機對撞左轉自小客　騎士噴飛10m不治...驚悚影片曝光！

快訊／火力全開！狂勝太陽27分　特攻季後賽2連勝聽牌

「早有危機意識」古林睿煬盼找回優勢　羅錦龍要他做自己

唐玲癌末切子宮保命「7年沒性生活」：快長蜘蛛網了

婚姻不是對愛情的保障！他談4定義　揭結婚真正目的：沒有非要不可

顏擇雅／天下改稿與黃子佼文筆無關　出版人這麼看

張芸京終於完成「和艾成的最後約定」！　鼻酸內幕曝光

找工作、找人才、找價值　104獲ESG企業永續雙料大獎

高雄歷經600天沒下雨！陳其邁開抗旱會議　水利局：5月底供水無虞

基港迎來最大郵輪地中海榮耀號　今年基港與雙北估享10億郵輪產值

買到長灘島站票？飛機升空「椅墊突然也飛了」他超傻眼：練腿力

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

社會熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／基隆國小生放學後「校外墜樓」亡！警調查中　

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

獨／im.B平台負責人家搜出海量精品　光愛馬仕就40個

銀行界劉德華激戰10女　腥夫和2情婦判賠正宮金額曝

匯20萬兒仍墜樓！媽慟喊：為什麼騙我

im.B平台詐騙25億　負責人家愛馬仕牆畫面曝

即／新店摩鐵2少女疊屍　幕後「混毒」藥頭落網

更多熱門

相關新聞

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

台南永康墜樓命案，永康分局案發後查出死者身上有射入射出的貫穿槍傷，經朝死者人際關係及財務狀況清查，查出21歲曾姓男子等4男2女涉有重嫌，且死者案發前一晚值大夜班時，還在商店內倉庫遭曾嫌等人凌虐毆打，手掌都被打到瘀青發黑，警訊中6人都否認涉案，全案依殺人、犯罪組織等罪嫌送辦，並建請檢察官聲押6嫌。

台南專業運動員就業何處去

台南專業運動員就業何處去

台南消防廉政大躍進！

台南消防廉政大躍進！

台南學甲慈濟宮辦保生大帝1045聖誕

台南學甲慈濟宮辦保生大帝1045聖誕

台南科技執法檢測石化業設備元件逸散

台南科技執法檢測石化業設備元件逸散

關鍵字：

台南永康墜樓殺人凌虐槍擊

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

黃豪平出車禍「遭砂石車高速撞飛」！　頭部撞擊受傷

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

澳交換生老鼠藥中毒案　台警已介入調查

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面