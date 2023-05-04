台南專業運動員就業何處去　蔡宗豪：怎會是清潔隊員？

▲台南市議員蔡宗豪質詢點出台南市優秀體育選手出路無法適才適所，應有合理的任用計畫，讓這些國家級的選手，能夠真正為培育體育人才貢獻心力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

優秀運動員就業何處去？台南市最年輕的議員蔡宗豪，接受優秀運動選手陳情，蔡宗豪表示，原以為奧運熱潮能為優秀運動選手開啟就業大門，誰知市府輔導績優運動選手就業範圍，竟是清潔隊員、市府或公家機關的約聘、臨時人員。

蔡宗豪指出，台上1分鐘台下10年功，耗費人力物力及時間培養的體育人才，就業方向竟與體育毫無相關，希望市府珍惜人才，讓這些優秀選手能正為台南培養更優秀體壇新秀。

蔡宗豪指出，政府要培養運動員，要馬兒好又要馬兒不吃草，體育局有菁英選手補助計畫，每年編列1千萬元的預算，但台南市獲得前3名的選手、教練，卻只有3千元至2萬元的培訓經費，比基本薪資還低，目前所使用的經費只有557萬元。

蔡宗豪說，在體育局專案的補助計畫活動中，有關裁判、工作人員、主持人等，相關經費補助不合乎一般行情，例如在台南市，裁判費補助金額最高上限為1200元、主持人補助上限為2千元，以目前每小時176的薪資換算下來，工作人員與裁判薪資幾乎等同，照此規定怎麼邀請裁判？工作人員的費補助最高上限為1200元，也不合乎目前的基本薪資，應增加補助金額上的細項。

蔡宗豪表示，選手就業問題是他非常關心的議題，這些接受就業輔導的選手，都是代表台南市出賽全國、世界級賽事的選手，市府對這些選手所開出的職缺，卻都是類似臨時工，實則浪費了選手們的專業能力，台南市有許多市府打造的運動館、運動中心，自然這些場館也會有職缺釋出，建議，可以擬訂一些方針來讓這些國家級的選手能夠任職於這些場館，使其才能適得其所，才不會白白浪費了選手們的專業，選手獲得到充分的支助，台灣的運動也才能更上一層樓為國爭光，為下一代人才培育貢獻心力。