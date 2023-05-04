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超商女魔頭撂人囚禁店員「水管抽整晚」　逼媽匯20萬還開槍害死他

記者林悅、柯沛辰／台南報導

台南永康3日發生墜樓案，28歲陳姓超商女店長懷疑丁姓員工侵占公款，找來5人暴力凌虐，還將人囚禁在超商倉庫。隔天，一行人跟丁男回到住處，打電話要求丁母匯款20萬，不料丁母匯款後2小時，隨即接獲兒子從13樓墜亡的噩耗，且遺體還有槍傷，讓她不禁泣訴「為什麼騙我？」

根據警方調查，丁姓死者是家中獨子，住在台南姑姑家，生前積欠大筆債務，在超商任職。不過，陳姓超商女店長懷疑丁侵占店內財物，趁著對方2日上大夜班，找來1名女店員、4名男性友人，將丁囚禁在超商倉庫，並持水管毆打凌虐，導致丁手、腳被打到瘀青發黑。

▲台南永康墜樓命案，死者在墜樓前，與死者一同進入大樓的男子逃離監視影片也曝光。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲死者在墜樓前，在曾姓嫌犯陪同下返回住處。（圖／翻攝自記者爆料網）

隔天，其中一名曾姓男嫌陪丁返回住處，過程中疑似暴力威脅，涉嫌持槍抵住丁的右後腰射擊，導致丁男承受子彈貫穿槍傷。凌晨，丁母接到兒子來電，但電話另一頭是陌生男子，自稱超商店長，還指控丁侵占公款，必須在中午匯款20萬賠償，否則若超商因此關店，將加碼求償500萬元。

丁母一頭霧水，但隱約知道兒子惹上麻煩，所以當天上午10點13分委託小姑匯款20萬元，怎料2小時後就接獲兒子墜樓身亡的噩耗，讓她哽咽表示「我都匯款了，為什麼還要對我兒子這樣，從13樓丟下來，不會太殘忍嗎？為什麼要這樣子騙我？」

▲台南永康大樓墜樓命案，檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲死者母親一度以為匯款能救回兒子，不禁痛哭失聲「為什麼要這樣子騙我？」（圖／記者林悅翻攝）

案發後，曾嫌急忙跑出社區，由外頭另一名何姓少年騎車接應離開。警方獲報後，火速逮捕涉案的2女4男，確認2女分別是超商店長及店員，4男則是店長友人，包括一名未成年少年。不過，6人一致否認逼迫跳樓，堅稱是丁男不舒服要回家拿藥，結果進屋後自己往下跳。

丁母質疑，兒子凌晨曾短暫接聽電話，但聲音匆忙，只回了句「媽媽我晚一點打給你」就掛斷，然而之後墜樓時，手機不在身上，而是放在超商內，明顯是遭人控制，希望警方追查這20萬元是否匯給了店長，抑或是根本匯給了詐騙集團。

警方訊後依殺人罪、組織犯罪等罪嫌，將曾嫌6人移送台南地檢署偵辦。經初步相驗，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，至於真正的墜落死亡原因，尚解剖鑑定及檢察官進一步調查。

▼台南永康墜樓案，檢警發現遺體上有槍傷。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南永康墜樓案，警方不排除他殺可能。（圖／記者林悅翻攝）

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