撂人開槍害兒墜樓亡！女魔頭3萬交保　枉死店員母怒：一命賠一命

記者林悅／台南報導

台南永康墜樓命案，警方查出死者生前曾遭私禁、凌虐、槍擊，循線緝獲主嫌21歲曾姓男子、28歲陳姓女店長等4男2女到案，6嫌失口否認涉案，全案依殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後5日凌晨4時許，裁定曾、劉2嫌聲押、陳姓女店長3人交保，死者母親怒喊：「一命賠一命」！

▲台南永康墜樓命案者母親對檢察官聲押、交保等裁定表示「無法接受」，並強烈要求對兇手要「一命賠一命」，以對死者及家屬有合理交代。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者母親指出，對於台南地檢署檢察官對涉嫌台南永康墜樓命案的6嫌，做出曾、劉2嫌聲請羈押禁見；陳姓女店長3萬元交保、高男3萬元交保、方女5萬元交保；何姓少年移送台南地院少年法庭審訊的結果十分不滿，強烈表示無法接受。

死者母親說，陳姓女店長僅因懷疑他兒子違法，就押人毆打凌虐，「如果認為我兒子違法，不是應該報警處理？怎可動用私刑？當店長可以叫兄弟打員工、可以這樣對待員工嗎？」她強調，「把我兒子推下樓慘死，這樣殘忍的人，竟然3萬元交保？」表示對檢方的裁定「無法接受」。

死者母親並提出質疑，當時他兒子以手機打電話給她，該名自稱是店長的是1名男子，對方與她談要匯款20萬元才會「原諒」她兒子，而其子也在旁一直請求對方原諒，那時她兒子已被對方控制，但為何現在店長變成是「女的」？是該名女店長指使同夥男子恐嚇取財，還是2人共謀逞兇，她大感不解，且錢都已經匯了，兒子再有錯是不是也應該報警處理，可以這麼殘忍將人推下樓慘死？為人父母的感受是多麼心痛，所受的痛苦難以承受。

死者母親說，她無法原諒兇手這麼殘忍的行為，她對本案只有一個要求，就是讓兇手「一命賠一命」！對死者、對家屬給一個合理交代與公道。

台南永康區中華路一處大樓5月3日中午十12時許，發生一起墜樓死亡命案，經警方到場勘驗後，發現29歲丁姓男子當場死亡，但丁男除有墜樓傷勢外，身上還有多處可疑傷口，其中一處傷口警方初步研判為槍擊造成的槍傷，警方調閱監視器，發現案發時，死者與21歲曾嫌一同搭乘電梯上樓，案發後僅見曾嫌1人慌張逃離被害人住處大樓，並與相關嫌疑人騎車往高雄方向逃逸。

警方調查，丁姓被害人與28歲陳姓女店長疑因債務糾紛，無法償還而遭陳嫌糾眾並施以凌虐，且凌虐行為多達數次不等，因組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，其相關行為已符合犯罪組織架構。

永康分局循線歷經8小時偵處追緝終將21歲曾嫌及22歲高嫌、28歲劉男、17歲何嫌、28歲陳女、27歲方女等4男2女查緝到案。但6嫌均否認與死者之死有關，全案於4日傍晚依殺人、槍砲、傷害、妨害自由等罪移送台南地檢署偵辦， 檢察官複訊後於5日凌晨4時許，認為曾、劉兩人涉犯私行拘禁因而致人於死罪嫌明確，向法院聲請羈押禁見；陳姓女店長3萬元交保、高男3萬元交保、方女5萬元交保；何姓少年則移送台南地院少年法庭。