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毒莓果拖17天「兩度驗出A肝才公布」　專家批消極：不該等複驗

▲▼好市多綜合莓果、藍莓。（圖／翻攝食藥署）

▲好市多綜合莓果、藍莓接連驗出A肝病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多綜合莓、藍莓接連驗出A肝病毒，食藥署暫停輸入1個月，但莓果在邊境檢出17天後才遭食藥署要求下架，也遭外界批評失職。對此，專家表示，「食安事件不能都等複驗完才公布」，若驗出危害性物質，一發現就應立即公告，才能保障消費者健康。

好市多莓果在4月10日在邊境驗出A肝病毒陽性，該批號全數退運銷毀，隔日要求好市多預防性下架同品項產品，並啟動後市場稽查；4月28日後市場稽查5件產品中確定有1件A肝病毒陽性，食藥署此時才對外公布，也造成17天空窗期，讓不知情的民眾在此期間將莓果吃下肚。

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食藥署長吳秀梅晚間受訪時說明邊境查驗公布程序，以3月27日報驗的綜合莓為例，4月10日結果出爐後啟動後市場稽查，整個處理結果約4天、陽性送定序又需2天，若要複驗，總天數會增加到12天，屆時才會依法通知業者。而業者依照行政程序，可以在15天內提出複驗，「這是業者的權利」，有些業者會延宕一、二天來申請，因此會出現時間落差。

雖然15天複驗是業者權利，但前衛生署食藥局長康照洲晚間受訪時表示，主管機關應該依照事件嚴重程度判斷公布時間點，若情節嚴重不應拖這麼久，更不能用行政流程幫業者隱匿，「不是所有事件都能等15天。」

康照洲回憶，11年前曾發生豆乾中驗出肉毒桿菌事件，因為致命性高，當時一驗出就即刻公布下架，並未等複驗，A肝病毒為疾管署法定第二類傳染病，行政機關應該更謹慎。而此次莓果應該非單一事件，食藥署應該對所有市售莓果啟動專案稽查。

食藥署南區區管中心主任魏任廷4日晚間受訪時時表示，在好市多智利綜合莓果檢出A肝病毒陽性後，食藥署已於4月30日對好市多其餘莓果類產品進行抽驗，目前仍在檢驗中，之後會將完整資訊揭露。

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