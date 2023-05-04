　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓退貨，設置會員專屬退貨櫃台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好市多設置會員專屬退A肝莓櫃台 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場「好市多」爆出食安問題，其販售的冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停止販售所有冷凍莓果商品，不過僅提供退費方案挨批，消基會直言好市多應主動提供其他補償方案，如看診費用等。對此，業者也證實：「目前在積極研議方案中。」

台北市法務局今（4）日找來好市多業者到場說明，除請業者研議其它退費方式之外，也要求若消費者經醫生評估確實有需要進行醫療行為，好市多應負擔所有賠償責任，業者對此表示同意，同步呼籲好市多也須針對有銷售紀錄其產品之會員，就算身體無不適情形也應提出適當補償方式。

對此，好市多稍早作出最新回應證實：「目前在積極研議中，將提供方案以回應相關團體及消費者。」

消基會副董事長徐則鈺今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，目前消基會接到申訴案件不多，尚未達到團體訴訟門檻要求的20件，消基會立場，仍是希望先由消費者與業者先進行退費，同時希望好市多提供退費以外的補償方案，例如消費者吃完莓果產品後去就醫看診費用，應該由業者負擔，希望好市多能有跟消基會聯絡溝通管道。

不過，未來若是有需要為消費者打團體訴訟，徐則鈺表示，消基會「義不容辭」，消基會已經跟食藥署聯繫，食藥署也已經表示會支持訴訟費用，請民眾不用擔心。

  【你可能也想看】

►爽吃到5月底！速食店「雞腿桶下殺84折」　加碼吃炸時蔬買1送1
►工作證、名片掏出來！　速食店「買炸雞送鬆餅」限定10天吃
►一路嗑到月底！　速食店「大杯飲料買1送1、套餐第2件半價吃」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
男客激戰後丟一疊鈔票！白皙妹數完錢下秒翻臉
快訊／克宮遭無人機攻擊　俄羅斯：美國絕對是幕後黑手
快訊／拜拜香灰掉衣服上！　高雄透天厝大火狂燒　
峇里島全裸雙屍身分確認！　22歲女浴血慘死浴缸　
快訊／買毒莓果只給退費挨轟！　好市多要賠了
好市多毒莓果風暴！醫警告「尿尿變這顏色+2狀況」及早就醫
「惹哭企鵝妹」FB被灌爆！　他全截圖：你躲不掉的

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

im.B詐騙25億！負責人家超狂「愛馬仕牆」＋百萬LV旅行箱　至少600萬起跳

港點控沈玉琳、芽芽激推　東森廣場點8號美味一吃停不下來

鵝油拌飯、照燒雞肉都有！　超商最新「2款飯糰」全門市搶吃

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶控最愛伊藤久右衛門、鬍子爺爺必吃款

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

新口味！超商夏季限定「白葡萄霜淇淋」來了　綜合款有濃郁奶香

母親節送禮！網購推寵媽優惠攻略　加碼指定日買最划算

中醫師研發「好喝又好瘦」取代手搖飲　10公斤輕鬆瘦

省錢必收！特色冰、涼感衛生棉下殺　量販超商超市優惠懶人包

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

im.B詐騙25億！負責人家超狂「愛馬仕牆」＋百萬LV旅行箱　至少600萬起跳

港點控沈玉琳、芽芽激推　東森廣場點8號美味一吃停不下來

鵝油拌飯、照燒雞肉都有！　超商最新「2款飯糰」全門市搶吃

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶控最愛伊藤久右衛門、鬍子爺爺必吃款

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

新口味！超商夏季限定「白葡萄霜淇淋」來了　綜合款有濃郁奶香

母親節送禮！網購推寵媽優惠攻略　加碼指定日買最划算

中醫師研發「好喝又好瘦」取代手搖飲　10公斤輕鬆瘦

省錢必收！特色冰、涼感衛生棉下殺　量販超商超市優惠懶人包

快訊／願接受郭台銘道歉、考慮「郭韓配」？　韓國瑜回應了

趕在執行屆滿前完成不動產拍賣　桃園分署為國庫挹注4,763萬元

衝衝衝、郭董同台！　郭子乾出「聲」教民眾識詐反詐

50元火鍋「有肉有菜+1碗飯」　他入內驚呆！CP值炸：撐2年沒倒

漏接面試電話！妹子被公司「嗆1句」傻眼了　網見時間點：合理嗎

7局危機為何不換投？餅總給劉予承的課題

台北民安演習啟動！美方人員現蹤「交頭接耳傳訊息」　蔣萬安證實

肥貓現形！　557家公司年報需揭露前5大高薪主管

登山熱吸遊客！他用一張圖曝「能高安東軍縱走」慘況：滿地垃圾

快訊／俄羅斯指控：美國絕對是無人機攻擊幕後黑手

食物卡住？烏鴉咬棍子現身　往管道猛戳「10秒破解難題」

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

買A肝莓果只給退費挨批！好市多要賠了

天天完銷！全聯60元便當將可外送

中醫師研發好喝又好瘦取代手搖飲

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶、卡士達、巧克力

超商最新「白葡萄霜淇淋」來了

im.B負責人家「愛馬仕牆」500萬up

全聯60元便當製程公開

超商也能買到「厚片土司」了！

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

草莓也出包！好市多回應了

網狂推滿意度97%維持行動力聖品

好市多這2效期冷凍藍莓須立即停吃

更多熱門

相關新聞

好市多毒莓果風暴！醫警告3現象恐患急性肝炎

好市多毒莓果風暴！醫警告3現象恐患急性肝炎

好市多販售的冷凍莓果，被驗出有A型肝炎病毒，衛福部3日緊急下令食藥署暫停好市多所有莓果類輸入，讓民眾心惶惶。台中大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊提醒「最近應該少吃冷凍莓果及生食！」如果小便顏色變深茶色、食慾不正常或是全身倦怠特別疲勞，出現了這三點就可能是急性肝炎，一定要及早就醫。

好市多A肝毒莓就醫費用　北市府：業者會全額賠償

好市多A肝毒莓就醫費用　北市府：業者會全額賠償

清水、蔬果洗劑都沒用！醫曝A肝毒莓最安全吃法

清水、蔬果洗劑都沒用！醫曝A肝毒莓最安全吃法

好市多毒莓果波及烘焙業　行政院籲「踴躍買蛋糕」：政府嚴格把關

好市多毒莓果波及烘焙業　行政院籲「踴躍買蛋糕」：政府嚴格把關

好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員轟剪卡

好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員轟剪卡

關鍵字：

好市多綜合莓A肝病毒

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

兄弟李振昌車禍　右肩鎖骨骨折開刀

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面