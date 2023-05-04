買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

▲好市多設置會員專屬退A肝莓櫃台 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場「好市多」爆出食安問題，其販售的冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停止販售所有冷凍莓果商品，不過僅提供退費方案挨批，消基會直言好市多應主動提供其他補償方案，如看診費用等。對此，業者也證實：「目前在積極研議方案中。」

台北市法務局今（4）日找來好市多業者到場說明，除請業者研議其它退費方式之外，也要求若消費者經醫生評估確實有需要進行醫療行為，好市多應負擔所有賠償責任，業者對此表示同意，同步呼籲好市多也須針對有銷售紀錄其產品之會員，就算身體無不適情形也應提出適當補償方式。

對此，好市多稍早作出最新回應證實：「目前在積極研議中，將提供方案以回應相關團體及消費者。」

消基會副董事長徐則鈺今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，目前消基會接到申訴案件不多，尚未達到團體訴訟門檻要求的20件，消基會立場，仍是希望先由消費者與業者先進行退費，同時希望好市多提供退費以外的補償方案，例如消費者吃完莓果產品後去就醫看診費用，應該由業者負擔，希望好市多能有跟消基會聯絡溝通管道。

不過，未來若是有需要為消費者打團體訴訟，徐則鈺表示，消基會「義不容辭」，消基會已經跟食藥署聯繫，食藥署也已經表示會支持訴訟費用，請民眾不用擔心。