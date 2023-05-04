A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝　食藥署：全面抽檢中

▲A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署昨公布好市多進口美國藍莓驗出A肝病毒，同日好市多就發會員信，提到「其中有部分商品經檢出 A 型肝炎病毒汙染，故我們主動通知召回」，對比綜合莓拖了17天才公布，讓外界質疑食藥署是否早已知情？對此，食藥署回應，該批藍莓尚未檢驗，好市多是針對同效期產品「預防性召回」，之後才會將檢驗結果對外公布。

好市多會員3日收到會員信，內容提到：

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「根據好市多購買紀錄，您在 2023/02/17 至 2023/04/30 這段期間曾購買此商品 #722573 科克蘭冷凍藍莓，由於其中有部分商品 (有效日期 : 2024.02.24、 2024.02.25）經檢出 A 型肝炎病毒汙染，故我們主動通知召回。若您持有該批號商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和您的會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。」

▲ A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝。（圖／讀者提供）

食藥署南區區管中心主任魏任廷受訪時表示，食藥署是於5月1日晚間檢出好市多報驗、自美國進口的藍莓驗出A肝病毒陽性，該批號已在邊境退運或銷毀。但由於先前好市多已爆出A肝莓果事件，因此在藍莓邊境驗出病毒陽性後，業者為了安全起見，在比對相同效期後便先行召回，後續將由食藥署公布檢驗結果。

魏任廷提到，在好市多智利綜合莓果檢出A肝病毒陽性後，食藥署已於4月30日對好市多其餘莓果類產品進行抽驗，目前仍在檢驗中，之後會將完整資訊揭露。

此批好市多藍莓是於4月11日申請報驗，總重達1萬5236.42公斤，5月1日晚間判定A肝陽性，目前已進入行政救濟，並啟動後市場調查，預計5月23日公布在邊境不合格資訊中。