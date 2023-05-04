　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝　食藥署：全面抽檢中

▲▼食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

▲A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署昨公布好市多進口美國藍莓驗出A肝病毒，同日好市多就發會員信，提到「其中有部分商品經檢出 A 型肝炎病毒汙染，故我們主動通知召回」，對比綜合莓拖了17天才公布，讓外界質疑食藥署是否早已知情？對此，食藥署回應，該批藍莓尚未檢驗，好市多是針對同效期產品「預防性召回」，之後才會將檢驗結果對外公布。

好市多會員3日收到會員信，內容提到：

[廣告]請繼續往下閱讀...

「根據好市多購買紀錄，您在 2023/02/17 至 2023/04/30 這段期間曾購買此商品 #722573 科克蘭冷凍藍莓，由於其中有部分商品 (有效日期 : 2024.02.24、 2024.02.25）經檢出 A 型肝炎病毒汙染，故我們主動通知召回。若您持有該批號商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和您的會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。」

▲▼ A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝。（圖／讀者提供）

▲ A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝。（圖／讀者提供）

食藥署南區區管中心主任魏任廷受訪時表示，食藥署是於5月1日晚間檢出好市多報驗、自美國進口的藍莓驗出A肝病毒陽性，該批號已在邊境退運或銷毀。但由於先前好市多已爆出A肝莓果事件，因此在藍莓邊境驗出病毒陽性後，業者為了安全起見，在比對相同效期後便先行召回，後續將由食藥署公布檢驗結果。

魏任廷提到，在好市多智利綜合莓果檢出A肝病毒陽性後，食藥署已於4月30日對好市多其餘莓果類產品進行抽驗，目前仍在檢驗中，之後會將完整資訊揭露。

此批好市多藍莓是於4月11日申請報驗，總重達1萬5236.42公斤，5月1日晚間判定A肝陽性，目前已進入行政救濟，並啟動後市場調查，預計5月23日公布在邊境不合格資訊中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
麥當勞「1主餐」堪比大冰奶？　網爆共鳴：每吃必拉
俄軍連夜派「24架無人機」空襲烏克蘭　烏軍證實：已擊落18架
超商女魔頭撂人囚禁店員「水管抽整晚」　逼媽匯20萬還開槍害死
「挖呀挖老師」爆紅！直播1天賺10年收入　她被錢砸哭秒辭職
任達華驚傳山中失聯！　頂-15度低溫「妻女找不到人」
好市多急召回藍莓原因曝　食藥署：全面抽檢中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

盧秀燕憂毒莓果衝擊糕餅業　食藥署急喊話：安心踴躍買母親節蛋糕

同事結婚「邀他又反悔」原因扯爆　眾人一看卻讚：不去才更爽

A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝　食藥署：全面抽檢中

買到長灘島站票？飛機升空「椅墊突然也飛了」他超傻眼：練腿力

監督安全改善！交部啟動全台「視導」　7月後公布「行人地獄縣市」

孩哭一整天！新手媽崩潰求救　婆婆神救援「暖補1句」感動萬人

「心律不整注射劑」爆缺藥！市占率100%　庫存僅剩1個半月

不只瘦身還能防失智！營養師曝「1飲食法」：可讓大腦年輕7.5歲

50元火鍋「有肉有菜+1碗飯」　他入內驚呆！CP值炸：撐2年沒倒

登山熱吸遊客！他用一張圖曝「能高安東軍縱走」慘況：滿地垃圾

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

盧秀燕憂毒莓果衝擊糕餅業　食藥署急喊話：安心踴躍買母親節蛋糕

同事結婚「邀他又反悔」原因扯爆　眾人一看卻讚：不去才更爽

A肝莓果遲公布挨轟！好市多急召回藍莓原因曝　食藥署：全面抽檢中

買到長灘島站票？飛機升空「椅墊突然也飛了」他超傻眼：練腿力

監督安全改善！交部啟動全台「視導」　7月後公布「行人地獄縣市」

孩哭一整天！新手媽崩潰求救　婆婆神救援「暖補1句」感動萬人

「心律不整注射劑」爆缺藥！市占率100%　庫存僅剩1個半月

不只瘦身還能防失智！營養師曝「1飲食法」：可讓大腦年輕7.5歲

50元火鍋「有肉有菜+1碗飯」　他入內驚呆！CP值炸：撐2年沒倒

登山熱吸遊客！他用一張圖曝「能高安東軍縱走」慘況：滿地垃圾

這樣吃才會瘦！營養師教你「用餐順序」：先喝湯、飯留到最後吃

挑戰林益全連10打數安打紀錄　廖健富笑：沒有那麼簡單

賓利推新年式「四門房車／雙門跑車」！改搭22吋十幅輪圈更運動

《小美人魚》韓版女主角找她！大勢女團成員「出道未滿1年」擔綱引熱議

盧秀燕憂毒莓果衝擊糕餅業　食藥署急喊話：安心踴躍買母親節蛋糕

克里姆林宮遭無人機襲擊！白宮澄清沒有參與　質疑俄說謊

10分打爆鄭凱文　曾總： 我們有掌握住失投

俄軍連夜派「24架無人機」空襲烏克蘭　烏軍證實：已擊落18架

特攻搶先聽牌！G3背水一戰　太陽教頭喊話放開來打

得獎常勝軍信義房屋、國泰金、台哥大、台泥　再獲ESG企業永續獎

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

短髮妹拖行李「爆乳T薄透」　網路柯南神出正面照

野生「企鵝妹」走到美麗華了！　台灣人不停進貢

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

星宇狂降！暑假機票比平日更便宜

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

5縣市高溫燈號　周日首波梅雨到「午後2區遽變」

漁港點300元生魚片！他見「鮭魚0油花」崩潰

周末梅雨開炸　雨彈連轟2天

好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員轟剪卡

更多熱門

相關新聞

好市多毒藍莓2／17後買這2批全召回

好市多毒藍莓2／17後買這2批全召回

美式賣場「好市多」販售冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，食安風暴持續延燒，好市多今（4）日再度發出最新召回公告，表示若在2023年2月17日起至2023年4年30日期間曾購買#722573科克蘭冷凍藍莓，因其中有部分商品檢出A型肝炎病毒，主動通知召回。

買A肝莓果只給退費挨批！好市多要賠了

買A肝莓果只給退費挨批！好市多要賠了

好市多毒莓果風暴！醫警告3現象恐患急性肝炎

好市多毒莓果風暴！醫警告3現象恐患急性肝炎

好市多A肝毒莓就醫費用　北市府：業者會全額賠償

好市多A肝毒莓就醫費用　北市府：業者會全額賠償

好市多毒莓果波及烘焙業　行政院籲「踴躍買蛋糕」：政府嚴格把關

好市多毒莓果波及烘焙業　行政院籲「踴躍買蛋糕」：政府嚴格把關

關鍵字：

莓果藍莓好市多

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

黃豪平出車禍「遭砂石車高速撞飛」！　車尾近全毀

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

澳交換生老鼠藥中毒案　台警已介入調查

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面