盧秀燕憂毒莓果衝擊糕餅業　食藥署急喊話：安心踴躍買母親節蛋糕

▲好市多莓果類產品接連被驗出A型肝炎病毒。（圖／記者姜國輝攝）



生活中心／台北報導

好市多進口的冷凍綜合莓、藍莓接連驗出A型肝炎病毒，引發消費者擔憂，台中市長盧秀燕今天也在行政院會中表達，母親節將至，民眾憂心蛋糕烘焙業使用的莓果會有問題。對此，衛福部食藥署今晚急發新聞稿喊話，強調政府對進口莓果等相關食品已積極把關，也請民眾安心踴躍購買母親節蛋糕。

美式賣場「好市多」進口冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，食安風暴持續延燒，目前已停賣所有冷凍莓果商品，並承諾賠償且積極研擬補償方案中。有不少烘焙業者使用好市多莓果類產品來製作糕餅，這兩天也紛紛自清或停售相關產品。

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行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會轉述，台中市長盧秀燕在院會中表達，母親節將至，民眾憂心蛋糕烘焙業使用的莓果會有問題，但政府已經積極配合把關，將有問題、有安全疑慮的產品都下架銷毀、退運。

對此，食藥署晚間急發新聞稿，表示食藥署要求及監督好市多股份有限公司下架及回收違規之綜合莓果，並透過食品藥物業者登錄平台及公協會通知業者務必配合，衛生單位亦持續對食品業者進行巡查。食藥署持續擴大查驗來自其他國家之所有莓果，保護國人健康。

食藥署提到，母親節即將到來，購買蛋糕共享是國人慶祝此一節日的重要儀式之一，「政府對進口莓果等相關食品已積極把關，也請民眾安心踴躍購買母親節蛋糕。」