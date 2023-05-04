圖／「民安演習」模擬共軍炸101、橋斷車翻覆　蔣萬安：追求和平不畏戰

記者袁茵／台北報導

台北市政府於5月4日在市府前廣場進行全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習，與去年的重大差異，在於演習科目將戰爭情景提升到70％、另30％為天然災害，包括預想台北101遭受飛彈襲擊時的防空避難疏散作為，以及高架橋樑路段遭敵機轟炸斷裂，使民眾受困等情境。

▲112年民安9號全民防災演習，現場模擬飛彈攻擊大量傷患救災情境。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

台北市政府於4日下午2時進行民安9號演習，情境預設背景為2025年8月26日9時接獲通報，台灣海峽中線已有中國大量船隻集結，恐有戰事疑慮， 總統為因應國家安定，發布緊急命令進入緊急狀態。

台北市長蔣萬安、國防部副部長柏鴻輝先從開設聯合應變指揮管制中心，再於2時15分左右到台北101大樓進行疏散避難演練，但只見民眾疏散速度似乎有待加強，且蔣萬安到場後就不斷在聆聽他人報告簡報，畫面略顯尷尬。

隨後一行人再到松山工農進行戰時收容救濟安置，包括戰時災民收容救濟開設、戰時民生必需品配售、戰時傳染病防治作為、替代役人力協助救災。

直至下午3時15分蔣萬安一行人抵達市府前廣場，參與戰時複合式災害搶（救）災情境，為整場民安演習重頭戲，情境預設2025年中共對我實施聯合兵種作戰、空中突擊、島嶼封鎖及攻擊，不斷實施晝夜起降炸射，台北地區道路毀損影響交通，現場因應戰爭發生，台北市市民高架橋梁路段遭敵機轟炸斷裂，於高架道路上方大客車因坍塌墜落橋下後翻覆。

針對此次民安演習提升至70％為戰爭比例，但部分演習畫面偏向簡報形式？蔣萬安表示，上午透過沙盤推演、兵棋推演，下午則是實體演練，此次民安演習狀況想定都是由中央擬定，明確指出此次演習是以戰災為主軸，也是台北市民安演習第一次以戰災想定。

蔣萬安提及，過往國防部都會動員國軍支援災害防救任務，這次完全是由台北市自身完成，演習想定是以「如果台北市發生戰事災害，國軍無法支援救災任務時，台北市如何即時調度跟整合轄內資源」，包括政軍警消民及民物資整體動員，還有確保維持地方治安、民生需求，甚至是軍事勤務支援，都是此次演習重要一環。

蔣萬安強調，對台北市來講，面對各類型災害，就是秉持「料敵從寬，禦敵從嚴」的一貫立場，同時勿恃敵之不來，恃吾有以待也的堅定立場態度，所以不管中央規劃如何想定，地方政府就是做好未雨綢繆、防範未然的萬全準備。

蔣萬安認為，今天的即時應變相關演練，讓大家更深體悟到和平的重要性，維持一個和平穩定繁榮生活環境，是政府的當務之急，也是政府的首要責任，也是身為首長必須一肩扛起的責任，「我們絕對追求和平，但不畏戰，做好萬全準備」。

被問到是否覺得台海關係真的危急，在蔡政府跟中國關係的情勢下，是否大家對台海局勢感到擔心？蔣萬安回應，其實從烏俄戰爭看到國際及區域形勢多變，需要做好相關整備，「我們追求和平，大家也在這次演習體驗到和平重要性，但我們不畏戰，做好萬全準備」。