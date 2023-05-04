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因應共機！中科院擬將除役F-5改裝成無人機　「技術絕對做得到」

▲F-5戰機。（圖／ETtoday資料照）

▲F-5戰機。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

共機不斷侵擾我航空識別區（ADIZ），空軍頻派機攔截造成人員身心負擔，也被認為不符成本。中科院長張忠誠今（4日）答詢時證實，中科院有計畫把F-5戰機改成無人機的想法，且依中科院目前的技術，絕對可以做得到。

空軍採購的66架勇鷹高教機已陸續量產並分批撥交，國防部預計2024年能完成45架生產，其中部署33架在台東志航基地、12架在岡山，取代同年第四季將被全數汰除的F-5戰機。

邱國正4日率國軍單位首長到立法院外交委員會備詢，立委王定宇質詢時，關切共機侵擾我ADIZ，國軍面對此不對稱作戰，有無較「划算」的反制作為。王定宇詢問，中國把老舊戰機改成無人機，目前我方有無計畫把F-5戰機改成無人機的想法？張忠誠表示，確實有這個想法，而且朝向無人機跟「靶機」的方向來做研究。

王定宇追問，因應共機對ADIZ騷擾，耗損了我空軍教官訓練飛行員的時數，也有安全、油料等問題，所以用無人F-5戰機因應共機騷擾ADIZ，以中科院目前技術，把F-5戰機轉換成無人機做不做得到？

張忠誠說，絕對可以做得到，中科院現有的雷達絕對可以搜索到中共所有無人機。王定宇再問，雷達看的到，那F-5戰機改成無人機來做載空的因應，這想法什麼時候會具體落實？張忠誠表示，他之前有研究這塊。

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