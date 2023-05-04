台北民安演習啟動！美方人員現蹤「交頭接耳傳訊息」　蔣萬安證實

記者袁茵／台北報導

台北市今在市府前廣場進行全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習，演習科目將戰爭情景提升到70％、另外30％為天然災害，背景設定為2025年8、9月遭受中共攻擊，現場有3至4名美方人員現身，只見他們在貴賓席上不斷交頭接耳、拍照傳訊息，台北市長蔣萬安也證實「確實有美國人員」，但不方便評論細節。

▲台北市長蔣萬安出席112年民安9號全民防災演習。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

台北市政府於4日下午2時進行民安9號演習，與會官員包括台北市長蔣萬安、國防部副部長柏鴻輝等人，情境預設背景為2025年8月26日9時接獲通報，台灣海峽中線已有中國大量船隻集結，恐有戰事疑慮，總統為因應國家安定，發布緊急命令進入緊急狀態。

針對情境預設背景為2025年8、9月，跟外界猜測可能發生台海戰爭時間點相同？台北市長蔣萬安並未正面回應問題，僅說感謝各方參與沙盤推演、兵棋推演，藉由台北市特殊氣候、地理、人文等各種條件，以及透過科技數據和專家學者意見，共同規劃出整個演練過程。

蔣萬安提及，也謝謝今天很多中央的指導官給予寶貴意見，未來會納入相關演習及市政規劃參考，無論如何就是做好相關準備，持續滾動式精進，包括災害防救、如何維持民生需求，以及戰力協調等，讓台北市全民防衛動員機制運作更加完備。

由於台中市4月13日民安演習時有美方人員出席，只見台北市此次民安演習時，也有3至4位疑似為美方人員的貴賓在台上交頭接耳、拍照傳訊息。被問到今日是否也有美國在台協會（AIT）和美國國防部的人員來觀摩？蔣萬安則證實，「確實有美國人員。」但自己不方便評論相關細節，尊重相關人員安排。