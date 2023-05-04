新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命！送北檢複訊

▲新店雙屍命案，警方追查，「藥頭」北市萬華區落網，警查獲K他命等證物。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新店區某摩鐵4月23日傳出2女在樓梯間交疊死亡案，2名未成年少女疑似與金髮洪男相約開毒趴，卻疑似吸毒過量暴斃，洪男擔心惹事，撇下2人屍體落跑；檢警追查，發現20歲黃姓男子疑是「藥頭」，4日指揮新店警分局到北市萬華區萬大路展開拘提，當場查扣K盤、K卡等證物，4日下午移送台北地檢署等候檢察官訊問。

檢警調查，從事裝潢木工的洪男（30歲）買了20包毒咖啡包，透過俗稱「魚訊」的應召群組，約2名年僅16歲與17歲的少女到新北市新店區1家摩鐵開毒趴，4月23日清晨5點多入住放音樂嗑藥狂歡後，3人累得睡著，當天上午10點多洪男醒來，驚見2名少女已無呼吸心跳，他慌忙想把2名少女載走但搬沒幾下就嫌重，於是將2名少女遺體扔在摩鐵樓梯間用棉被遮蓋，立馬開車落跑。

摩鐵人員在鐘點到了之後敲房門催促，因而發現2名少女交疊陳屍，急忙報案，警員火速循線追查洪男行蹤，沒想到洪男另外邀約1名21歲女子到桃園找摩鐵開房吸毒準備嘿咻，警方前往逮人，發現與新店命案現場同樣有毒品咖啡包與毒品K他命等物。

洪男應訊時自稱起床發現2名少女躺在床上已斷氣，因害怕惹禍上身被查到吸毒，又搬不動遺體，才獨自逃離，專案小組持續追查，懷疑20歲黃姓男子疑似這場毒趴的供貨者，4日展開拘捕行動，在北市萬華區萬大路拘提犯嫌黃男到案。

警方表示，本月3日於台北市萬華區萬大路拘提犯嫌黃男到案，並於北市萬華區萬大路搜索查扣手機1支、K盤、K卡及犯案衣物等贓證物，詢問後將犯嫌依毒品危害防制條例罪嫌解送台北地檢署偵辦。