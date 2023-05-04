寧夏所長與「藍道」是遠房親戚　資深警曝提供個資兩大原因

▲葉姓所長（中）替藍道查個資遭收押，據聞2人是遠房親戚，查個資可取信被害人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局寧夏路派出所所長葉育忻，3日上午遭警政署政風室依偽造文書罪嫌帶回，送往士林地檢署，因涉嫌提供個資收受賄賂裁定收押禁見，台北市警局也4日祭出2大過免職處分。

據了解，葉育忻原本與涉嫌從事詐騙工作、綽號「藍道」的杜姓男子，因係為遠房親戚關係，藍道透過這層關係拜託葉幫忙查個資，結果被新北市刑大從藍道手機查出2人有通聯紀錄。

目前外界盛傳，葉姓所長把個資傳給藍道，還以價值100萬台幣的泰達幣當作相對應的報酬，但至於為何詐騙集團需要警方提供個人資料，資深刑警也做出解釋。

資深刑警透露，如果以藍道案來看，「台版柬埔寨事件」俗稱扣車，就是將提供帳戶的人頭帳戶軟禁，直到帳戶被警示後才放人。這樣的方式，詐騙集團需要個資就可能是要假冒當事人向銀行進行照會，不管車手臨櫃取款，或者是提高網路銀行轉帳額度，都可以馬上「當事人上身」說出個資。

另外，如果是詐騙集團鎖定某位被害人，打電話可以向家屬透露相關資訊，藉此取信於被害人或者家屬，藉此讓詐騙過程更加逼真，或者騙不到被拆穿，也可藉此恐嚇被害人。

至於葉育忻替藍道等人查詢多少筆個人資料、相對的對價關係如何？有待警方進一步調查。