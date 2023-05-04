好市多毒莓果風暴！醫警告「尿尿這顏色」+2現象　恐患急性肝炎

▲醫警告「尿尿深茶色」+2現象，恐患急性肝炎。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

好市多販售的冷凍莓果，被驗出有A型肝炎病毒，衛福部3日緊急下令食藥署暫停好市多所有莓果類輸入，讓民眾心惶惶。台中大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊提醒「最近應該少吃冷凍莓果及生食！」如果小便顏色變深茶色、食慾不正常或是全身倦怠特別疲勞，出現了這三點就可能是急性肝炎，一定要及早就醫。

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▲台中大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊。（圖／大甲李綜合醫院提供）



賴大豊說，由於A型肝炎潛伏期長，從感染到發病約15至50天，平均為28至30天，不是一下子能判斷是否染病，感染A型肝炎症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不佳、噁心、嘔吐等，與一般感冒症狀相似，部分患者出現茶色尿、黃疸等比較嚴重的症狀，大多數的人感染後會自然痊癒，產生抗體，雖然致死率僅有千分之三，還是不能大意。

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）



賴大豊指出，A型肝炎主要經由糞口傳染，最常見的傳染途徑是食用到受病毒污染的食物或水，像是這次好市多的冷凍莓果遭受汙染，另外，人與人接觸也有可能會傳染。當感染者沒有正確洗手，直接接觸其他物品或食物而造成感染。

尤其現在天氣愈來愈熱，食物若保存不好，就容易孳生病菌。賴大豊說，雖然A肝病毒在85度C的高溫下加熱1分鐘就能殺死，但是，煮熟的食物有時仍會被一旁的生食污染。民眾應注意飲食衛生，不生飲、生食，食物應煮熟，尤其是生蠔或水產貝類更要注意。