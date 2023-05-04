好市多A肝毒莓就醫費用　北市府：業者允諾會全額賠償

▲好市多綜合莓果、藍莓連環爆驗出A肝病毒。（圖／翻攝食藥署）

文／中央社

好市多冷凍綜合莓、藍莓接連驗出A肝病毒。台北市法務局今天與業者代表會面後指出，除請業者研議其它退費方式，若經醫生評估消費者需就醫，應負全部賠償責任，業者同意。

好市多冷凍綜合莓、藍莓接連驗出A肝病毒，好市多昨天表示，已停止販售所有冷凍莓果商品、暫停進口申請，並針對曾購買2024年2月24日、2月25日效期冷凍藍莓商品的會員，主動發布通知，通知會員至賣場辦理退貨作業。

好市多位於台北市共2家分店，台北市法務局今天邀業者代表到場說明，並要求業者主動積極辦理退費機制。

台北市法務局長連堂凱在與業者會面後接受媒體聯訪時指出，已請好市多研議增列其它退費方式，例如會員是使用信用卡消費，可透過信用卡機制退費，或下次消費時直接折抵，減少消費者排隊退費時間或無法赴賣場退費狀況。

連堂凱說，消費者若經醫生評估，確實有需要進行醫療行為，主張好市多應負全部賠償責任，對此業者同意。

他指出，在補償部分，呼籲業者就銷售紀錄有買產品的會員，就算消費者無身體不適情形，也應提出適當補償方式，才能展現企業社會責任及照顧會員本意。

主持與業者代表會面的台北市消保官邱家梁接受媒體聯訪時表示，會中曾要求好市多代表說明何時進口冷凍綜合莓果、藍莓以及產地，業者提到是4月初從智利進口，收到衛福部抽驗通知結果後立刻下架辦理回收。

邱家梁指出，要求業者以更多通訊方式包含簡訊、電話等通知全國已購買相關產品約2萬2000名會員，不要再食用並辦理退貨，配合回收及退款程序給予持續關懷。

他表示，若消費者食用後發現身體不適須就醫，針對醫療部分，好市多會實支實付賠償，且提供明確賠償流程給消費者。