「清水、蔬果洗劑」都洗不掉！醫曝好市多A肝毒莓最安全吃法

▲好市多莓果產品被檢出A型肝炎病毒，醫師提醒注意衛生主管機關公布的檢驗資訊。（圖／翻攝自食藥署）

圖文／CTWANT

好市多近日爆出食安危機，產地來自智利的「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」與美國產「冷凍藍莓」，相繼驗出A型肝炎病毒陽性，引起消費者擔憂。對此，林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海提醒，享用莓果前務必清洗乾淨，且最好「高溫烹煮」製成果醬後再食用，另須多注意相關污染產品資訊，以免購入問題商品。

好市多爆出「A肝莓果」造成民眾恐慌，究竟如何吃得安心？顏宗海表示，最關鍵的還是避免買到問題商品，注意衛生主管機關公布的資訊，了解污染產品的概況並避免購買，水果、莓果務必清洗乾淨再食用。

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顏宗海透露，絕大部分A型肝炎患者都可痊癒，不過仍有千分之3機率恐惡化成「猛爆型肝炎」，礙於水果大多不經烹煮以生食為主，所以隨時注意消費警訊，避免購入汙染產品尤其重要。而A型肝炎病毒無法透過清水或蔬果洗劑洗淨，只能經由高溫加熱消滅，因此建議將莓果「高溫烹煮」製成果醬，或烹調成其他料理攝取。

另外，A型肝炎的潛伏期約是15到50天，疾管署副署長羅一鈞周二（2日）指出，今年已發現31例A肝本土病例，自從爆發莓果事件後，尚未接獲新的通報個案，且回溯此前本土病例，均未查出有人食用過科克蘭冷凍莓果，不過其中仍有10％的感染者回報，60天內曾食用過莓果類食品，保險起見將持續觀察至6月底。

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