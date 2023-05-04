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【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

▲▼衛波科技,AI,地震。（圖／衛波科技提供）

▲衛波科技展示AI地震防災應用。

圖、文／衛波科技提供

在今年「Secutech台北國際安全科技應用博覽會」中，衛波科技展示最新AI地震防災應用，展示其精密的地震預警系統及結構安全監測（SHM）系統，兩項技術引起國內外嘉賓的高度關注。

衛波科技的地震預警系統結合了AI邊緣運算及機器學習技術，可在地震來臨之前，提前5-20秒（視震央距離）提前預測地震震度，提早發出警報，並控制瓦斯、電梯與提供避難導引。只需要用1到3秒針對P波進行演算，就可預測後續地震震度，準確度超過九成的精確預測。

在過去經驗中發現，建築物在強震時，結構內部可能已經發生嚴重變形，無法再承受下次地震，但無法以肉眼判別！衛波科技所研發的結構安全監測系統SHM是基於物聯網技術，在每一次地震時都能監測與分析結構的震動與變形量，通報用戶地震後的結構是否安全，達到可視化及智慧化的安全管理。

目前該公司系統已應用於全台灣3,477所國中小及幼兒園，3間醫院、3間大學，十數間高科技廠房、科學園區，50餘棟民間商辦大樓、政府廳舍與集合住宅，2處社會住宅，以及12個高速軌道控制站。為台灣提供更安全、更穩定的居住和工作環境，也能讓世界看見台灣。

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