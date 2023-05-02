AI教父離開Google「後悔畢生心血」　警告人工智慧將比人類更聰明

▲75歲的辛頓被稱為「AI教父」。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

「AI教父」辛頓（Geoffrey Hinton）於1日證實，上周已經辭去Google的工作，以利自由談論人工智慧（AI）的風險。他接受《紐約時報》採訪時坦言後悔畢生心血，並且警告AI可能變得比人類更聰明。

75歲的辛頓在神經網絡領域取得開創性成就，因而深刻形塑現代科技使用的人工智慧系統。他在Google工作逾10年並且參與AI研發計畫，如今卻開始擔憂這項科技與自己在推動AI中扮演的角色。

辛頓擔心AI可能削減工作機會，並創造出一個許多人「再也無法分辨真相」的世界。他指出，AI驚人的發展速度已經遠超出他與其他人的預期，「有一種想法認為，這個東西真的會變得比人類更聰明，一些人這麼認為，但大多數人覺得差得遠了。我也曾覺得太離譜，我認為還差了30到50年，甚至更久的時間。顯然，我不再這麼認為了。」





▲ChatGPT革命性進展加速科技巨頭的「軍備競賽」。（圖／達志影像／美聯社）



辛頓坦言，以前「我用常見的藉口安慰自己，如果我沒有做，別人也會做的」，如今離職並不是為了批評Google，「我離開是為了談論AI的危險，又不用考慮這會如何影響Google。Google的行為非常負責任。」Google首席科學家迪恩（Jeff Dean）也對辛頓「在Google的十年貢獻」表達感激與讚賞，「我們依然致力維持對AI的負責態度，大膽創新的同時，持續學習了解新出現的風險。」

2021年，辛頓在孟買印度科技學院演講時就曾表示，「我相信AI的快速發展將以一個我們不完全理解的方式改變社會，並非所有影響都會是好的。」他指出，AI將能促進醫療保健，同時也為致命自動化武器創造機會，「我認為，這種前景比機器人取代人類更直接也更可怕」，後者反而還有很長一段路要走。

▲Google去年也曾爆發AI感知風波。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，辛頓不是第一個對AI提出警告的Google員工。去年6月，Google工程師勒莫因（Blake Lemoine）在網路公布對話紀錄，宣稱AI聊天機器人LaMDA具備感知能力，甚至就像一個「7、8歲的孩子」，但此說法遭到許多AI界人士強烈反彈，他也因為違反員工及數據安全政策被開除。

CNN寫道，ChatGPT熱潮進一步推動科技業的「軍備競賽」，OpenAI、微軟及Google處於趨勢前沿，IBM、亞馬遜、百度及騰訊也在研究類似技術。不過，越來越多立法者、倡議團體及科技業人士警告，AI聊天機器人可能散播假消息及取代人類工作。今年3月，特斯拉執行長馬斯克與逾千名科技巨頭連署發表公開信，呼籲停止訓練AI系統至少6個月，理由是「對社會及人類的深刻風險」。