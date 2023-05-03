四川宜賓連兩震　最大震度規模4.5...震源深度僅8公里

▲四川宜賓興文縣3日午間連兩震。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

四川宜賓市興文縣今（3）日午間連續發生兩起地震，分別為規模4.5及4.0，震源深度在8公里及10公里左右，由於兩起地震間隔不到1小時，再加上雲南保山2日深夜發生的規模5.2地震，引起當地政府機構重視，鐵路部門也緊急封鎖相關線路，直至3日下午16許才陸續恢復通車。

▲特警人員在興文縣巡邏，確認地震後有無災情發生。（圖／翻攝微博）

《人民日報》報導，中國地震台網正式測定，5月3日13時04分在四川宜賓市興文縣（北緯28.10度，東經105.12度）發生4.5級（規模4.5）地震，震源深度8千米（公里，下同）。重慶、成都、樂山等地震感明顯。此前，12時08分在四川宜賓市興文縣（北緯28.12度，東經105.15度）發生4.0級（規模4.0）地震，震源深度10千米。

這兩起地震發生時，有宜賓居民表示，「震感明顯，並未影響正常生活。」震央所在地的興文縣也派出特警巡邏，並未發現人員傷亡等嚴重災情傳出。此外，地震發生後，宜賓下轄的相關景區緊急疏散遊客，同樣為傳出有遊客受困情況發生。

▲雲南保山的某間診所受到地震影響，牆面剝落嚴重。（圖／翻攝微博）

至於雲南保山2日深夜發生的規模5.2地震，截至3日上午10時，共計3輕傷，同樣未傳出嚴重災情。雲南省消防救援總隊在地震發生後，調集保山、德宏、怒江、大理、臨滄等5個支隊，消防救援力量603人137車30犬，背負生命偵測器等器材趕往震央地帶救援。