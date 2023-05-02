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三星電子宣布：禁用ChatGPT等生成式AI工具　違者恐開除

▲▼用戶使用ChatGPT時須要避免觸犯4大錯誤。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 三星電子禁止員工以公司設備、內部網路使用生成式AI工具。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓三星電子發現員工將敏感資訊上傳到ChatGPT等蔚為風潮的生成式AI工具，1日發出公告宣布，基於安全考量，禁止所有員工利用公司設備、內部網路時使用ChatGPT等服務，成為這種技術應用於工作場域的一大挫敗。

《彭博》取得三星電子發給員工的備忘錄指出，員工上傳到ChatGPT、Google Bard及Bing等AI平台的數據儲存在外部伺服器，難以回收及刪除，恐怕外洩給其他使用者，因此下令禁止使用，違者可能面臨解雇。

該公司3月調查內部AI工具使用情形，結果有65%員工認為，這類服務構成安全風險。備忘錄也提到，三星工程師4月初使用ChatGPT時意外洩露內部原始碼。目前不清楚這些原始碼涉及何種內容，三星一名代表拒絕發表評論。

三星向員工表示，「公司內外對ChatGPT等生成式AI平台的關注持續增長，雖然人們聚焦這些平台的實用性與效率，卻也對其帶來的安全風險愈來愈憂心。」

三星禁止員工利用公司擁有的電腦、平板電腦、手機及內部網路時使用生成式AI系統，也要求員工在個人設備上使用ChatGPT等工具時，不要上傳任何公司相關資訊或涉及公司智慧財產權的個人數據，違者可能被解雇。

備忘錄中寫道，「我們要求努力遵守安全準則，若不照做可能導致公司資訊外洩，進而引發紀律處分，甚至終止僱傭關係。」

另一方面，三星正開發內部專屬的AI工具，用於翻譯、概述文件，甚至是軟體開發，也正研究如何防止公司敏感資訊被上傳到外部服務。ChatGPT上月就推出「無痕（incognito）模式」，使用者可以拒絕將聊天紀錄用於訓練AI模型。

三星說明，「總部正在審查安全措施，創造安全使用生成式AI的安全環境，以提升員工生產力及效率。但在這些措施就緒以前，我們暫時限制使用生成式AI。」

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