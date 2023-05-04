郭台銘稱一縣市一核電廠　民進黨酸國民黨「全員逃走中」避表態

▲民進黨「票投國民黨，核廢無法擋」記者會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來力爭國民黨總統初選，連日口出爭議言論，民進黨發言人張志豪、林楚茵4日召開記者會，直指國民黨縣市長「全員逃避中」，國民黨從頭到尾提不出完整的能源轉型政策，連郭台銘的核電主張都迴避躲藏，看來只是虛晃一招，其實國民黨就是支持核電，難怪很多網友都說「票投國民黨，核廢無法擋」。

張志豪說，郭董的「一縣市一核電廠」政策，引起社會不安與恐慌，但國民黨的執政縣市首長，面對記者提問卻是閃閃躲躲，態度啟人疑竇。侯友宜作為國民黨的潛在總統候選人，能源政策攸關國家的未來，請問侯友宜，願意把核廢料儲存場設在新北市嗎？請問蔣萬安，願意把核廢料儲存場設在台北市嗎？請問張善政，願意把核廢料儲存場設在桃園嗎？請問朱立倫主席，願意把核廢料儲存場設在國民黨中央嗎？

林楚茵表示，國民黨主席朱立倫昨天希望大家都能放下自我，「小我小一點，大我大一點」，不要造成對立的根源。但我們很明顯的看出，不論是郭董的核電主張，還是侯市長的迴避，全都是朱主席一手操控，郭台銘跟侯友宜兩人為了提名之爭，一個亂說話，一個說空話，導致新北市政荒廢、全國民心恐慌不安，朱立倫應該負起最大的責任。

林楚茵強調，2021年的四大公投，人民用具體的行動告訴政府「反對重啟核四」，也代表人民要向世界能源主張接軌的決心，而且目前台灣核能並非主要發電來源，郭台銘的主張，顯然不清楚目前台灣的能源政策，不懂民眾的希望，而沒想到這種荒謬的言論出現，國民黨的執政縣市首長直接上演「全員逃避中」，特別是核四所在地的新北市長侯友宜，竟然回應「每個人對能源政策，都有表示意見的空間」，把言論自由當成逃避質疑的護身符，「贊成或不贊成有這麼難回答嗎？」

林楚茵表示，侯友宜市長今天繼續接受國民黨團總質詢，很多議題根本就都是做球，唯一的不變的就是「好事新北市，壞事全中央」，當然這是國民黨的選擇。但「核電」議題對每一位新北市民來說，就是重中之重，不僅核一、核二廠都在新北市，國民黨期待死灰復燃的核四廠，也同樣在新北市。

林楚茵說，民眾都非常的擔心，但在「一縣市一核電廠」的討論中，卻看不見侯市長的魄力拒絕，是不是在侯市長心中依然認同「核能」？這是民眾都很關心的問題，侯市長無從迴避，不然我們都會認為，「票投國民黨，核廢無法擋」。