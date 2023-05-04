美麗島最新民調！　只有「侯柯配」46.6%才能贏賴清德的40.7%

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統大選，《美麗島電子報》4日公布最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德無論在「賴柯侯」、「賴柯郭」三腳督的情況下，抑或「賴侯」、「賴郭」藍綠對決的組合中，支持度皆為第一名。只有新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲兩人搭檔的「侯柯配」，才能以支持度46.6%贏過賴清德的40.7%。

根據《美麗島電子報》民調數據顯示，若藍綠白皆投入選戰，在「賴柯侯」三腳督組合中，賴清德支持度35.4%居冠、新北市長侯友宜26.0%居次、民眾黨柯文哲22.0%居末；而在「賴柯郭」三腳督組合中，賴清德以35.5%支持度排名第一、柯文哲22.6%排名第二、鴻海創辦人郭台銘22.5%排名最後。

▲▼《美麗島電子報》4日公布最新民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）



然而在藍綠對決情況中，國民黨若徵召侯友宜與賴清德對決，兩人支持度分別為39.3%、45.0%，由賴清德勝出；若國民黨徵召鴻海創辦人郭台銘對上賴清德，兩人支持度分別為37.6%、45.0%，同樣也是賴清德勝出。

值得注意的是，根據民調結果指出，只有侯友宜與柯文哲兩人合作參選正副總統，才能以支持度46.6%贏過賴清德的40.7%。其中，支持「侯柯配」的泛藍高達85.3%、民眾黨則為86％，可見藍白陣營對「侯柯配」支持度極高。

從政黨交叉分析來看，若是「賴侯」對決，認同國民黨的有85%支持侯友宜、民眾黨有56.4%；若是「賴郭」對決，國民黨屬性者有77.5%支持郭台銘、民眾黨有63.2%，可見若柯文哲未參選，支持柯文哲的選票，多數會轉為支持郭台銘。

本次調查訪問期間是2023年5月2日至3日兩天，對象是設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾，調查方法為訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。抽樣設計是以對中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。對設籍縣市、性別、年齡、教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權，以符合母體結構。