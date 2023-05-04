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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍公教明年有望調薪！　行政院：正面支持

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名總統初選，近來爭議言論不斷，質疑蔡政府對軍公教痛下重手。對此，行政院代理發言人羅秉成說，年改有陣痛期，但都是為了讓軍公教人員的保障能無後顧之憂，尊重各界意見，但希望給予公平評價；至於軍公教調薪部分，羅說，「明年也是正面支持，在軍公教調薪上能有所調整」。

羅秉成說，相關的預算編列都有法定程序，台灣在民主化之後，不僅是預算審查要接受國會的監督，決算要受到審計的事後監督。換言之，所有預算都一分一毫的在事前、事後監督控制底下進行。而且所有資訊都是公開透明。

羅秉成舉例，預算執行成效部分，以前瞻基礎建設來講，一開始的時候在野黨灑麵粉、丟水球反對，但通過後，各地方非常歡迎。內政部有很多地方基礎建設，透過前瞻基礎建設的預算，才能把地方建設做好。

羅秉成指出，前年碰上百年大旱、今年挑戰也嚴峻，如果沒有前瞻基礎建設投入千億以上的水資源建設，這個難關渡不過。這就清楚證明，政府編了一個對的預算，而且做的預算執行成效良好，才可能渡過這樣的旱情危機。所以相關的預算編列，政府是用負責任的預算來做，也遵守財政紀律法的規定。

「蔡政府對軍公教人員是最感謝、也最肯定的。」羅秉成說，尤其在過去3年的疫情期間，軍公教在疫情的幫助，讓國家能渡過百年大疫，現在指揮中心已經降級解編，軍公教人員貢獻非常大。

羅秉成表示，在蔡政府上任以來，對軍公教相關的福利照顧也不遺餘力，2018年調了3%的薪資、2022年調了4%，「相信明年也是正面支持，在軍公教調薪上能有所調整」。

至於年改部分，羅秉成說，在這個過程中是有陣痛，但年改結果是能夠讓整個財務健全、讓經營能永續，在這階段，政府主要是要達到讓軍公教人員能在後續年改的保障上無後顧之憂，這些都是政府在施政上應該要做的、該負責的，若各界有意見的話都予以尊重，但希望就事論事，給予公平評價。

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行政院羅秉成軍公教郭台銘

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