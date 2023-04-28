尹錫悅「英語演說」43分鐘！強調美韓同盟自由　譴責俄國侵略烏克蘭

▲南韓總統尹錫悅在美國參眾聯席會議上發表演說，由美國副總統賀錦麗、眾議院議長麥卡錫主持。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅於美東時間27日上午前往美國國會大廈，向現場500多名參眾議員發表43分鐘的演說，全程皆以英語進行，是南韓第7位在美國參眾聯席會議上發表演說的總統。他提到「自由」高達46次，首先從韓戰、美韓同盟發展講起，期盼和美國扮演「自由的指南針」角色，堅決反對俄國侵略烏克蘭，並呼籲北韓（朝鮮）放棄核武、坐上談判桌。

根據《韓聯社》，尹錫悅是繼李承晚（1954年）、盧泰愚（1989年）、金泳三（1995年）、金大中（1998年）、李明博（2011年）、朴槿惠（2013年）以後，第7位在美國國會發表演說的南韓總統，其中金泳三和李明博以韓語演說，李承晚、盧泰愚、金大中、朴槿惠則以英語演說；而尹錫悅原定30分鐘的演說，因為現場議員起立鼓掌多達56次，最後延長至43分鐘。

尹錫悅以《自由的同盟、行動的同盟》（Aliiance of Freedom, Alliance in Action）為題，首先回顧美韓同盟過去70年以來「自由的旅程」，接著強調同盟關係需要進行全方位的升級，包括從原本的軍事安全同盟跨層級到經濟安全合作、乃至全球同盟。

開頭首先提到美國參眾議院234年的歷史，以及美韓同盟啟程的契機。尹錫悅表示，麥克阿瑟將軍和尼米茲上將活躍於太平洋戰爭，然而面臨自由市場遭共產主義入侵，在1950年北韓受蘇聯唆使南侵、導致自由民主主義即將在半島消失之際，美軍憑著勇氣和智慧來到太平洋另一端的「陌生之邦」南韓。

尤其麥克阿瑟在仁川登陸戰翻轉局勢，而美國海軍陸戰隊第1師在長津湖戰役中，擊退使用人海戰術的中共12萬大軍。

尹錫悅在演說中一一唱名為美韓同盟、民主自由主義奮戰的美國已故參眾議員，他回憶美韓關係始於西元1882年、140年前的交流合作，同時南韓憲法強調的自由價值始於19世紀末美國傳教士，而1960年代前總統朴正熙參考美國甘迺迪政府經濟學家羅斯托（Walt Rostow）為範本，推動經濟發展計畫、墊下新興產業國家的基礎。

尹錫悅表示，南韓從戰後每人平均收入67美元的窮國，最後以「漢江的奇蹟」脫胎換骨擠進全球十大經濟強國，首爾也從原本的戰爭廢墟中經過70年時光，成為全球最活躍的數位國際都市。

尹錫悅提到美韓同盟從軍事安全層面升級到經濟互惠合作的過程，他舉美韓2011年簽定《自由貿易協定》（FTA）為例，10年來兩國貿易額增長68%，南韓企業對美投資成長3倍、美國企業對韓投資成長2倍，而在半導體、電池、電動車領域在美投資設廠的南韓企業，尤其三星電子創造的工作機會多達1萬個。

尹錫悅也提到美韓兩國在影視、文化和藝術領域的合作。他首先以輕鬆語調開玩笑，「在場的人可能沒聽說過我的名字，但一定多少聽過BTS、BLACKPINK，雖然BTS比我還要早來到白宮，但美國國會卻是我先來的」；接著，他提到美韓兩國聞名全球的影視作品，如寄生上流、捍衛戰士、魷魚遊戲等，透過美國影視串流平台Netflix，有助於作品在全球流通。

尹錫悅也在演說提到，他在擔任檢察官時，以《法網遊龍》（Law & Order）主角原型、被稱為美國永遠的檢察官的摩根索（Robert Morgenthau）為楷模。

在接近演說尾聲階段，尹錫悅再次聚焦於北韓，稱北韓「拋棄自由繁榮、忽視和平」，同時以核武研發和導彈試射讓全球和平面臨威脅，他再度提議「大膽的構想」，呼籲北韓走向非核化、改善民生經濟。

尹錫悅也提到南韓政府今年3月初發表的「北韓人權報告書」，他向在場美國參眾議員一一列舉北韓蹂躪人權的案例，包括只因未遵守新冠防疫政策遭槍殺、因收看南韓影劇作品或聽相關歌曲而遭公開處刑、因持聖經或信仰宗教便遭公開槍殺等。

另外，尹錫悅雖然並未在演說中公開批評俄羅斯，不過卻表示南韓對於烏克蘭遭到武力等不正當手段侵略的案例予以強烈譴責，反對烏克蘭戰爭中違反國際規範、使用武力單方面改變現狀的現象，同時他也承諾南韓將和國際社會團結一致，協助烏克蘭重建。據悉，西方世界經常以「武力單方面改變現狀」字句批評俄羅斯、中國的軍事擴張。