　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德仿拍《人選之人》吸破萬讚　堅喊：我們是守護民主的造浪者

▲▼賴清德仿拍《人選之人—造浪者 Wave Makers》劇照。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德仿拍《人選之人—造浪者 Wave Makers》劇照。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣首部聚焦在政治幕僚的職人劇《人選之人—造浪者 Wave Makers》在Netflix上線後好評不斷，總統蔡英文3日晚間透過臉書推薦該劇給國人，副總統賴清德也貼出仿拍的劇照，堅定喊出「我們都是守護民主的造浪者」，此文一出立刻吸引破萬網友按讚，不少網友紛紛大讚「賴主席加油，太帥了！」

賴清德曬出仿拍的劇照喊出「我們都是守護民主的『造浪者』！」，他強調，台灣的選舉文化能如此熱情，是有許多充滿專業與抱負的政治幕僚，在工作崗位上默默付出。

此外，賴清德也分享觀影心得，他大讚，這部《人選之人—造浪者Wave Makers》從情節、角色、議題設計都鉅細靡遺，十分精彩，他提到，就像劇中說的：「這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要。」，不論戰鬥位置為何，我們都深愛台灣這塊土地，也都為心愛的家鄉貢獻所長，因此，他最後要大力推薦這部劇給大家，一起來認識這群乘著理想破風的政治職人，也用行動支持台灣的影視產業。

此文一出立刻狂吸1.5萬網友按讚，不輸專業的劇照讓網友紛紛大呼「賴主席太帥氣了！」，也有不少綠營立委及議員留言表示「期許我們都是不忘初衷的『人選之人』，守護民主，捍衛台灣！」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／美奧運金牌女將驟逝　享年32歲
快訊／韓女死在高雄「疑酒瓶行兇」！　男友遭聲押
吳淡如北海道買房悲劇了！　喊話Joeman：乾媽送給你
創投吸金7千萬！　女歌手前高官父也遭騙數百萬
好市多「毒莓果」擬集體提告求償！　政府願支付訴訟費
獨／im.B主嫌家藏海量愛馬仕！　王世堅迎戰游淑慧6字回應
快訊／涉洩密給「台版柬埔寨」！　北市警所長羈押禁見
梅雨鋒面快來了！半個台灣「炸成黃綠色」
台灣人最愛「這10組爛密碼」！　駭客1秒破解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

投資青年就業方案第二期啟動！　「投入160億、協助80萬青年」

政院通過打詐綱領1.5　通傳會：輔導電商業者「物流隱碼技術」

「鳳翔專案」首架F-16V交機延宕　綠委點關鍵：還是要跟美方溝通

好市多毒莓果波及烘焙業　行政院籲「踴躍買蛋糕」：政府嚴格把關

美退將盼與台建立共同指揮系統　他曝關鍵影響：相信說法有所本

林右昌為打詐拜訪源頭端　內政部：去年防制民眾遭詐騙金額67.7億

陳水扁上凱道踩「保外就醫」紅線？　法務部長：一定嚴正處理

鳳展專案141架F-16V年底前交機　空軍：後續將進行部分系統整合

快訊／郭台銘提8萬機器人打共軍　邱國正：這是選項之一

「侯郭配」能贏賴清德？　李艷秋：向選民展現下架綠營最大決心

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

投資青年就業方案第二期啟動！　「投入160億、協助80萬青年」

政院通過打詐綱領1.5　通傳會：輔導電商業者「物流隱碼技術」

「鳳翔專案」首架F-16V交機延宕　綠委點關鍵：還是要跟美方溝通

好市多毒莓果波及烘焙業　行政院籲「踴躍買蛋糕」：政府嚴格把關

美退將盼與台建立共同指揮系統　他曝關鍵影響：相信說法有所本

林右昌為打詐拜訪源頭端　內政部：去年防制民眾遭詐騙金額67.7億

陳水扁上凱道踩「保外就醫」紅線？　法務部長：一定嚴正處理

鳳展專案141架F-16V年底前交機　空軍：後續將進行部分系統整合

快訊／郭台銘提8萬機器人打共軍　邱國正：這是選項之一

「侯郭配」能贏賴清德？　李艷秋：向選民展現下架綠營最大決心

投資青年就業方案第二期啟動！　「投入160億、協助80萬青年」

AKIRA首錄實境「揪放浪兄弟合作」！　聽SHOKICHI唱中文歌大讚

母親節送禮！網購推寵媽優惠攻略　加碼指定日買最划算

颱風「瑪娃」生成機率增！有望助「西南季風北移」帶雨來

政院通過打詐綱領1.5　通傳會：輔導電商業者「物流隱碼技術」

逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光　鄉民挖黑歷史：阿旺夠了

路邊木椅隨手撿走回收　高雄婦沒賺到反吃上官司

「鳳翔專案」首架F-16V交機延宕　綠委點關鍵：還是要跟美方溝通

今年顏值最高電影！《沙丘：第二部》預告來了　甜茶轉大人騎沙蟲帥爆

洋基傷兵名單薪資高達46.6億　總管喊話：不要放棄我們

政治熱門新聞

郭台銘起家厝怎來的？　1通電話蘇貞昌1年內把陸軍後勤學校遷走

陳致中將發監關1年　郭正亮預言出獄後下場

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

1縣市1核電綠委狂轟　郭台銘曝心聲

郭台銘點名林書豪「回台打球沒唱國歌」　藍委也困惑：非常奇怪

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

郭台銘喊「當選就讓詐騙集團90天內消失」　警政署長：實在沒辦法

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

快訊／郭台銘認了被嚇到！　長文訴心聲「我不可能那麼無知」

郭台銘批超徵稅收普發6千是「行政疏失」　藍委：隔行如隔山

中共無人機2次繞著台灣外海飛　邱國正：一旦開打處處是戰場

鶯歌車站前迴轉道成為歷史？　呂家愷籲莫忘當地生活機能

更多熱門

相關新聞

「郭台銘瞎、侯友宜混」　王世堅批：兩人條件遠不如賴清德

「郭台銘瞎、侯友宜混」　王世堅批：兩人條件遠不如賴清德

鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜誰將代表國民黨參選2024總統備受各界關注。台北市議員王世堅3日表示，郭台銘與侯友宜兩人的條件都遠不如賴清德，郭台銘為了在短期內創造聲量，天馬行空地講了一堆，做法有點「瞎」；侯友宜則是準備不足，對於台灣國家定位不如賴清德講得實際又具體，是一個字「混」。

陳水扁2024不挺賴清德？　郭正亮斷言：百分之百會幫他輔選

陳水扁2024不挺賴清德？　郭正亮斷言：百分之百會幫他輔選

不爆雷!蔡英文推薦台劇《人選之人》　叮嚀大家別追劇到天亮

不爆雷!蔡英文推薦台劇《人選之人》　叮嚀大家別追劇到天亮

賴清德：能吃台灣農產是真正的幸福

賴清德：能吃台灣農產是真正的幸福

賴清德關切社群戰　拜託柯建銘強化短影音

賴清德關切社群戰　拜託柯建銘強化短影音

關鍵字：

賴清德人選之人造浪者

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

《華燈》Dora分手了！

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面