賴清德仿拍《人選之人》吸破萬讚　堅喊：我們是守護民主的造浪者

▲賴清德仿拍《人選之人—造浪者 Wave Makers》劇照。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣首部聚焦在政治幕僚的職人劇《人選之人—造浪者 Wave Makers》在Netflix上線後好評不斷，總統蔡英文3日晚間透過臉書推薦該劇給國人，副總統賴清德也貼出仿拍的劇照，堅定喊出「我們都是守護民主的造浪者」，此文一出立刻吸引破萬網友按讚，不少網友紛紛大讚「賴主席加油，太帥了！」

賴清德曬出仿拍的劇照喊出「我們都是守護民主的『造浪者』！」，他強調，台灣的選舉文化能如此熱情，是有許多充滿專業與抱負的政治幕僚，在工作崗位上默默付出。

此外，賴清德也分享觀影心得，他大讚，這部《人選之人—造浪者Wave Makers》從情節、角色、議題設計都鉅細靡遺，十分精彩，他提到，就像劇中說的：「這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要。」，不論戰鬥位置為何，我們都深愛台灣這塊土地，也都為心愛的家鄉貢獻所長，因此，他最後要大力推薦這部劇給大家，一起來認識這群乘著理想破風的政治職人，也用行動支持台灣的影視產業。

此文一出立刻狂吸1.5萬網友按讚，不輸專業的劇照讓網友紛紛大呼「賴主席太帥氣了！」，也有不少綠營立委及議員留言表示「期許我們都是不忘初衷的『人選之人』，守護民主，捍衛台灣！」