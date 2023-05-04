陳水扁2024不挺賴清德？　郭正亮斷言：百分之百會幫他輔選

▲副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，遭判刑1年定讞並面臨解職，前總統陳水扁2日赴凱道，針對政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選提出請願。對於是否支持民進黨主席賴清德參選2024總統？陳回應，「要人家支持也要支持的下去」，但前立委郭正亮3日卻認為，「陳水扁百分之百最後還是會幫賴清德輔選，他至少會幫立委站台，在台南很多立委會請他站台。」

針對陳水扁稱「要人家支持也要支持的下去」，郭正亮3日在節目《綠也掀桌》中表示，陳水扁這句話有傳達出意思、表達出心情、保留出空間。陳水扁本來就跟賴清德比較好，但沒辦法，賴清德這刀砍下去了，沒辦法破例。不過，郭正亮也預測，最後陳水扁百分之百還是會幫賴清德輔選，至少會幫立委站台，在台南很多立委會請他站台，阿扁在南部還是有票的，就是這樣。

至於外界質疑目前正在保外就醫的陳水扁赴凱道陳情是「踩紅線」、違反規定，郭正亮認為，「事實上『站台』也是違反保外就醫，台灣有相當一部分的人要特赦阿扁，那就做吧。」

然而，郭正亮也提醒，特赦只能針對已經結案的案子，所以尚未定讞的就要繼續往下走，不然現在特赦的對象只有已經被判決的，「阿扁這是沒有辦法的，除非有人幫他修《赦免法》。」