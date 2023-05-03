賴清德關切社群戰　拜託柯建銘強化短影音

▲民進黨主席賴清德深知短影音的重要性。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上任後積極推動60秒內的短影音，不僅經常透過社群平台分享行程亮點，中央黨部也透過短影音回應輿情。據轉述，賴清德3日下午在中常會特別談及短影音的重要性，特別拜託與會的民進黨立法院黨團總召柯建銘，要強化加強短影音的宣傳。

據轉述，賴清德今天下午主持中常會時，特別談及短影音的重要性。他舉例，現在文宣宣傳已經從圖文進入到短影音的戰場了，每位立委都有自己的專業，也有各自的專長領域，其實可以將發言結合短影音，拜託立法院黨團在短影音協力製作上，可強化加強。

中常委許淑華也向與會的行政院副院長鄭文燦提出建議說，藍營很多攻擊都是針對民生議題，希望行政系統也可以用短影音的方式，來詮釋、說明政策，讓基層更了解；中常委王定宇分享，自己組織了3人短影音團隊，其中一成員還是從中常委蘇巧慧麾下挖角來的。

此外，賴清德會中也談及，民進黨的初選已經結束，也是團結打選戰的時候，目前行政院也根據目前社會上所發生的種種事情，不斷地提出好的政策，來解決民眾的問題，特別是疫後經濟的復甦，這一部分也請立法院能夠多支持行政院所推動的政策，「關於行政院的版本，我們都應該要盡量支持，回應社會的期待，才能持續得到人民的支持，此外，看到重要的議題，一定要根據我們的專業，適時地去反應」。