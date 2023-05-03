不爆雷!蔡英文推薦台劇《人選之人》　叮嚀大家別追劇到天亮

▲《人選之人-造浪者》衝上台榜第一。（圖／Netflix提供，下同）



記者陶本和／台北報導

台灣首部聚焦在政治幕僚的職人劇《人選之人—造浪者 Wave Makers》，近來已在Netflix上映，引起許多觀眾的熱烈迴響。總統蔡英文3日晚間透過臉書推薦該劇給國人，她說，雖然講的是政治工作的故事，但如何平衡工作和家庭、理想與現實，卻是每個人在真實世界中都會遇到的挑戰，「生活在這片土地的每一個人，都是台灣民主的造浪者」。

蔡英文晚間表示，她知道大家最近都在看「人選之人」，這是一部以台灣選舉為背景、聚焦在政治幕僚 的職人劇，已經在Netflix上映，全球超過190個國家和地區的觀眾，都可以透過這部台劇，更了解台灣民主制度的運作。

蔡英文說，這部影集，除了讓大家看到政治工作者幕前、幕後的日常生活，也透過幾位女性角色，凸顯女性在職場上可能遭遇的困境。雖然講的是政治工作的故事，但如何平衡工作和家庭、理想與現實，卻是每個人在真實世界中都會遇到的挑戰。

蔡英文表示，《人選之人》呈現了政治工作的一個面向，而生活在這片土地的每一個人，都是台灣民主的造浪者。她推薦大家一起來看這部優質的原創台劇，一起支持台灣的影視產業；此外，她還特別在貼文中提醒大家，追劇不要看到早上。