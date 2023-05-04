「郭台銘瞎、侯友宜混」　王世堅批：兩人條件遠不如賴清德

▲王世堅出席節目《下班瀚你聊》。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜誰將代表國民黨參選2024總統備受各界關注。台北市議員王世堅3日表示，郭台銘與侯友宜兩人的條件都遠不如賴清德，郭台銘為了在短期內創造聲量，天馬行空地講了一堆，做法有點「瞎」；侯友宜則是準備不足，對於台灣國家定位不如賴清德講得實際又具體，是一個字「混」。

王世堅昨日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，郭台銘與侯友宜兩人的條件都遠不如賴清德，郭台銘是成功企業家，如果這次出來闡述的是他如何企業經營、壯大事業，還有對未來國家財政經濟發展應該走什麼樣的路，這部分他應該可以講得很好。

王世堅認為，這次郭台銘為了在短期內創造聲量，做法反而有一點「瞎」。他舉例，郭台銘天馬行空地講了「派8萬機器人對抗8萬共軍」，根本電影看太多、自編自導「鋼鐵人4」；還有「在高雄半屏山設置小型核電廠」等，即便用很好的態度很快道歉，但以郭台銘的身分地位，都會讓人覺得「君無戲言、出爾反爾、非常奇怪」，「如果要用一個字形容郭台銘到現在的表現，我認為『瞎』。」

王世堅指出，侯友宜就更慘了，是一個字「混」，他準備不足，你看他最近稍微講一些比較有料的話，像「杯水論」、要強化國防、降低敵意、深化民主，但這些都很空泛。要講台灣國家定位，還不如賴清德講得實際又具體，例如中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、否認九二共識、不接受一中原則，講這些具體有內容的，才能讓民眾覺得這是捍衛國家，「侯友宜這部分太混了，準備不足。」

「國民黨給侯友宜的助攻有點削足適履」，王世堅批評，通常地方議會都是市長報告之後，再來部門質詢，最後才是市長總質詢，立法院也是，但新北市議會卻倒過來走，將市政總質詢提前。王世堅說，新北市倒著走國民黨說「依法可以這樣做」，但這合法卻不正當，害慘了侯友宜，真的是愛之適足以害之 。