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13歲少年列「獵殺名單」校園開槍濫射　塞爾維亞槍擊9死哀悼3天

▲▼ 塞爾維亞首都貝爾格勒3日校園槍擊案奪走9人性命。（圖／路透）

▲13歲少年K.K.拿走父親的槍進入校園開槍掃射。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

塞爾維亞首都貝爾格勒3日校園槍擊案奪走9人性命，年僅13歲的槍手在校內開槍掃射，死者包含8名學童及一名保全。初步調查顯示，他提前一個月策劃犯案，擬定詳細的「獵殺名單」，且身上帶著4枚汽油彈。

綜合BBC、天空新聞報導，這起校園槍擊案發生在貝爾格勒市中心的「Vladislav Ribnikar」小學，13歲少年K.K.拿走父親的槍進入校園，先朝學校保全開槍，並在走廊射殺3名學生，接著進入教室開火。副校長於8時40分報警，2分鐘後，少年也致電警方自首，說他剛剛開槍打死很多人。

整起事件造成9人死亡，除了保全，有8名年齡介於11歲至14歲的學童喪命；已知少年與保全的關係很好。另外，一名教師也中彈，有生命危險，還有6名學生也在接受治療，其中一名女孩命危。

▲▼ 塞爾維亞首都貝爾格勒3日校園槍擊案奪走9人性命。（圖／路透）

貝爾格勒警察局長Veselin Milic表示，少年提前一個月策劃這起事件，家中書桌上有一份詳細的「獵殺名單」，清楚列出準備進入的教室及想要對付的學生，整個計畫猶如電子遊戲或是恐怖電影。

已知少年當時除了帶著2把槍，包包內還裝著4枚汽油彈，且在犯案之前，曾與父親去過射擊場。警方正在調查他的犯案動機，他的父母已被逮捕。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）事後發表全國演說，稱這起事件為該國現代史上最艱難的一天，嫌犯因未滿14歲，不能被追究刑事責任，將被送往精神病院，並建議把刑責年齡降低至12歲。塞爾維亞也宣布，自5日起開始為期3天的全國哀悼期。

塞爾維亞擁有非常嚴格的槍枝管制法，大規模槍擊事件相對較少，但該國擁槍率也是歐洲最高。

▲▼ 塞爾維亞首都貝爾格勒3日校園槍擊案奪走9人性命。（圖／路透）

▲▼ 塞爾維亞首都貝爾格勒3日校園槍擊案奪走9人性命。（圖／路透）

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