快訊／美奧克拉荷馬大學爆槍擊　校方警告：快逃

▲奧克拉荷馬大學7日驚傳槍擊。（圖／翻攝自Facebook／@uofoklahoma）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）於當地時間7日晚間驚傳數起槍擊，由於槍手尚未被捕，目前處於高度戒備情況，但傷亡不明。校方已經警告，校園特定區域出現活躍槍手，學生與在校人員須立刻逃跑避難。

根據美媒abc11等報導，奧克拉荷馬大學7日晚間9時25分左右透過官方推特帳號發文警告，諾曼（Norman）校區緊急戒備，靠近校園中央綠地的Van Vleet Oval街道區域出現一名活躍槍手，應立即採取「逃跑、躲避、反抗」（Run. Hide. Fight!）等應對行動。

OU-Norman Emergency: There is an active shooter at the Van Vleet Oval. Take immediate action now. Run. Hide. Fight! — Univ. of Oklahoma (@UofOklahoma) April 8, 2023

報導指出，校方在發布警告約20分鐘後表示警方已經介入，稍早又更新最新情況稱，當地晚間10時53分警方經過徹底搜索後未發現任何威脅，並且由於校園中已無威脅，目前已經解除警報。校方暫未提及是否有人傷亡。

出稿12:20

更新12:35