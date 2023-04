快訊／美奧克拉荷馬大學爆槍擊　校方警告：快逃

▲奧克拉荷馬大學7日驚傳槍擊。(圖/翻攝自Facebook/@uofoklahoma)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)於當地時間7日晚間驚傳數起槍擊,由於槍手尚未被捕,目前處於高度戒備情況,但傷亡不明。校方已經警告,校園特定區域出現活躍槍手,學生與在校人員須立刻逃跑避難。

根據美媒abc11等報導,奧克拉荷馬大學7日晚間9時25分左右透過官方推特帳號發文警告,諾曼(Norman)校區緊急戒備,靠近校園中央綠地的Van Vleet Oval街道區域出現一名活躍槍手,應立即採取「逃跑、躲避、反抗」(Run. Hide. Fight!)等應對行動。

OU-Norman Emergency: There is an active shooter at the Van Vleet Oval. Take immediate action now. Run. Hide. Fight!