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產房護師「TikTok直播分娩」孕婦小孩臉蛋全曝光　她道歉稱不小心

▲▼國外婦產科醫院的護理師不慎將產婦分娩的過程，在TikTok上全程直播。（圖／翻攝自推特）

▲國外一名護理師不慎將產婦分娩過程，透過TikTok全程直播。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）一家婦產科醫院的護理師在網路社群遭到攻擊圍剿，因為她「不小心」用手機將產婦分娩的過程，在TikTok上全程直播，大約有200多名網友觀看這場直播，母子倆的臉孔長相也因此在網上流傳。

根據英國《鏡報》報導，這名擁有14年工作經歷的護理師25日凌晨4點30分左右，在貝爾格勒的婦產科醫院GAK Narodni Front協助一名產婦分娩，然而，她卻違反醫院規定將手機帶進產房，甚至在TikTok影音平台上直播生產過程。

▲▼國外婦產科醫院的護理師不慎將產婦分娩的過程，在TikTok上全程直播。（圖／翻攝自推特）

報導指出，許多網友發現之後向當地媒體爆料，並指責「經營這個TikTok帳號的人，以及所有知道當時正在直播的醫生，都應該承擔刑事與民事責任。病人的隱私被侵犯了，更重要的是她的名譽也毀了。」院方事後表示，已經譴責該名護理師的行為並立刻將她停職調查，她未來將面臨紀律處分。

另外，院方也重申在醫院的產房與手術室禁止使用手機，將採取一切必要措施，避免類似事件再次發生。據報導，開直播的護理師宣稱，這一切都是「在無意中」導致的後果，所有夜班人員都知道不能使用手機，但當大家被呼叫至一場緊急剖腹產手術，她只是把手機放在手機架上，沒料想到竟然誤打開TikTok直播，這點從畫面中就可以知道，現場沒人發現手機正在直播。

報導補充，目前並不清楚產婦本人是否同意在網路上直播分娩過程，但護理師已經透過媒體向產婦、家屬、同事、醫院以及大眾表達至深的歉意。

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