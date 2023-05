塞爾維亞小學爆槍擊9死　14歲少年「朝師生開槍」被逮捕

▲就讀七年級的學生疑似取走父親的槍,在校內朝師生、保全開槍。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

塞爾維亞首都貝爾格勒(Belgrade)一所小學3日發生槍擊事件,一名就讀七年級的14歲學生在校內朝學生們、教師及保全開槍,已知造成8名孩童及一名保全人員死亡,另有6名學生及一名教師受傷。根據目擊者的說法,當時少年先朝老師開槍,接著才向躲在桌子下的學生們開火。

https://t.co/z5xnhm4JRx

Belgrade Serbia Elementary school Vladislav Ribnikar Mass Shooting: A seventh-grade student at the elementary school "Vladislav Ribnikar" killed nine people, of whom eight were students and one was a guard.