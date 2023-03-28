開玩笑不看時機！拜登談校園槍擊「詭聊冰淇淋」　提到碎片遭罵爆

▲拜登27日在白宮東廳出席女性企業家峰會，在討論槍擊案前，他竟然以冰淇淋作為開場話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國田納西州納什維爾當地的一所基督教小學27日爆發大規模槍擊，最終導致3名成年人、3名兒童不幸罹難，至於身為槍手的28歲跨性別校友海爾（Audrey Hale）則被當場擊斃。事後，美國總統拜登在白宮一場女性企業家峰會時回應該起事件，然而他卻談論起自己最愛的冰淇淋，引來外界輿論撻伐，認為不會看時機開玩笑。

根據美媒《福斯新聞》、《紐約郵報》，在槍擊案爆發不久後，現年80歲的拜登於當地時間27日在白宮東廳（East Room）出席小企業管理局女性企業峰會，他首先以玩笑話的方式開場，接著談到他最愛的冰淇淋，「我的名字是喬．拜登，是吉兒．拜登博士的丈夫。我還吃了珍妮冰淇淋（Jeni's Splendid Ice Creams）的巧克力碎片口味。我下來這裡，是因為我聽說這裡有巧克力碎片冰淇淋。」

拜登接著說道，「順便說一句，我在樓上將冰淇淋堆滿整座冰箱。你以為我在開玩笑嗎？其實並沒有。」

隨後，拜登才終於將談話焦點轉回至田納西州的校園槍擊案，稱這起事件「令人作嘔」、「令人心碎」，是家庭最糟糕的噩夢，他呼籲國會應該採取更多措施制止槍枝暴力。

▲▼珍妮冰淇淋總部位於美國俄亥俄州，在美國全境與白宮附近皆設有連鎖店，拜登去年1月停下來吃冰淇淋。（圖／達志影像／美聯社）

不過值得注意的是，拜登再度將話鋒轉回至冰淇淋，他向擁有多年交情的好友、珍妮冰淇淋的老闆大聲吶喊，「在這個房間內的企業橫跨各個行業，從餐館、建築公司、再到五金店，還有珍妮冰淇淋。順便說一句，珍妮冰淇淋太棒了！如果我被允許帶你上樓，你會得到一整座冰箱的巧克力冰淇淋。」

事後，《紐約郵報》在報導中評論拜登在談話中嘗試幽默的舉止「不合時宜」，且拜登針對冰淇淋高談闊論的行為，恐怕再度成為反對派攻擊他年紀太大、不適合連任總統的素材。

據悉，拜登非常熱愛冰淇淋，曾在大選之夜前一夜被網友目睹買一大罐冰淇淋和可樂，他還自稱「冰淇淋小夥子」（ice-cream guy），2012年起他開始鍾愛珍妮冰淇淋，甚至與創辦人珍妮（Jeni Britton Bauer）成為熟識多年的好友。為紀念拜登宣誓就職，珍妮還以鬆軟巧克力碎片融合甜筒餅乾，覆蓋在經典香草冰淇淋上，推出「白宮巧克力碎片」。