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擊斃女槍手影片公布！美小學槍擊6死　她恐怖預告「打算死在今天」

▲▼田納西州納希維爾（Nashville）小學槍擊，警方公布28歲女槍手海爾（Audrey Hale）被擊斃畫面。（圖／翻攝自YouTube／Metropolitan Nashville Police Department）

▲田納西州納希維爾（Nashville）小學槍擊，警方公布28歲女槍手海爾（Audrey Hale）被擊斃畫面。（圖／翻攝自YouTube／Metropolitan Nashville Police Department）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國田納西州納希維爾（Nashville）基督教小學「聖約學校」（Covenant School）27日發生槍擊，3名兒童及3名成人遇害。警方28日公布了長達6分鐘的隨身攝影機畫面，拍到28歲女槍手海爾（Audrey Hale）似乎正要從二樓朝外開槍，現場警察立刻將她擊斃。海爾生前也傳訊息給好友預告犯罪，「我打算死在今天。」

▲▼美國田納西州納希維爾（Nashville）基督教小學「聖約學校」（Covenant School）27日發生槍擊，28歲女槍手海爾（Audrey Hale）被當場擊斃。（圖／取自Metropolitan Nashville Police Department）

▲警方表示，海爾當時正從二樓窗戶朝外攻擊支援警力。（圖／取自Metropolitan Nashville Police Department）

根據CBS、WSMV等美媒報導，大都會納希維爾警局28日公布擊斃女槍手海爾的隨身攝影錄影畫面，第一批抵達槍擊現場之一的警官恩格伯特（Rex Engelbert）胸前鏡頭拍到他開車抵達小學後，一名女子向他簡單描述了現場情況，隨後恩格伯特與其他警察進入走廊、教室和辦公室尋找槍手，最後在二樓發現槍手海爾，她同時似乎正從二樓窗戶朝外面的支援警力開槍。

報導指出，恩格伯特快速開了4槍，海爾立刻倒地不起，其他警察獲准靠近後，海爾這時仍在移動身軀。另一名警官科拉佐（Michael Collazo）大喊警告她「不准動！不准動！」，同時朝她連開4槍，影片最後由科拉佐透過無線電通報「嫌犯已被擊倒」。恩格伯特在該市警局任職4年，科拉佐則已待了9年之久。

▲▼美國田納西州納希維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件，28歲女槍手海爾（Audrey Hale）當場被擊斃。（圖／翻攝自Facebook）

▲海爾生前曾傳訊息預告犯案。（圖／翻攝自Facebook）

大都會納希維爾警局後來證實，海爾從二樓窗戶擊發子彈，攻擊進入校園的警察。警察局長得瑞克（John Drake）補充，這次槍擊具針對性與計畫性，海爾曾經是這所小學的學生，她家中找到小冊子中包含地圖、犯罪宣言、計畫使用的武器、當天要穿的衣服等內容，「我們認為槍手可能還有其他目標，包含當地一家商場，可能還有自己的家人，槍手家中還搜出更多武器。」

▲▼美國田納西州納希維爾（Nashville）基督教小學「聖約學校」（Covenant School）27日發生槍擊，28歲女槍手海爾（Audrey Hale）被當場擊斃。（圖／取自Metropolitan Nashville Police Department）

▲小學停車場的車輛也有彈孔。（圖／取自Metropolitan Nashville Police Department）

警方表示，海爾曾因情緒障礙接受治療，並從5家槍支商店合法購入了7支槍，且似乎接受過槍枝訓練。美媒報導指出，海爾作案前曾於當天上午9時57分用IG傳訊給她中學時期的籃球隊友巴頓（Averianna Patton），「基本上這是一封自殺遺書，我打算死在今天。」據巴頓公布的對話可見，海爾當時以「奧戴莉（艾登）」（Audrey，Aiden）兩種不同性別的名字自稱。

▲▼美國田納西州納希維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件，28歲女槍手海爾（Audrey Hale）當場被擊斃。（圖／翻攝自Facebook）

▲海爾犯案前向友人表示，「壞事就快要發生了」。（圖／翻攝自Facebook）

海爾繼續向巴頓寫道，「這不是開玩笑！我死後妳可能會在新聞上聽到關於我的消息，這是我最後一次告別。我愛妳…我們下輩子再見。」巴頓試圖勸說，「奧戴莉！妳還有更長的人生要過。我願上帝護佑妳。」但對方只說，「我知道，但我不想活了…我想先告訴妳，因為妳是我這輩子見過、認識的最美的人。」海爾還預告，雖然家人不知情，但總有一天這一切都會變得有意義，她已留下足夠多的證據，「但是壞事就快發生了。」

警方曾表示，海爾的自我認同為跨性別者，指涉自己時使用的代名詞為「他」。

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