「4生肖」90天內強運噴發！第1名貴人到　荷包賺飽飽

▲艾菲爾盤點4生肖在第二季多伸出援手就能迎來好運。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

6日就是24節氣中的立夏，在充滿變動的日常生活中，仍可期待各種好運發生。塔羅牌老師艾菲爾指出，在5、6、7月有4個生肖只要多做好事、種福田，就能迎來一波波炙熱的好運，依序上榜的有生肖雞、龍、虎、鼠。第1名屬雞人會獲得貴人提攜，提供許多賺錢管道，使事業規模擴大、荷包賺飽飽。

未來90天多做好事，就能福氣又好運的生肖Top4：

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第4名：生肖鼠

第二季受到天德、福星影響，可說是吉人天相、貴人運大開，有付出就有回報，是心想事成的最佳代表。在你身邊有許多不可多得的人脈與資運，只要往前邁出一小步，就能感受到這波好運為你帶來的助力。不要整天躲在家裡等喜從天降，只要行動即可得想要的事物，好運不間斷就連買彩券都能中獎。在刑太歲之年，雖有些許不順，但只要對需要幫助的人伸出援手，天就會助你，收穫好運氣。

第3名：生肖虎

金輿星為你助威，只要在事業上做好萬全規劃和準備，把握所有向你靠近的好機會，其中不乏貴人大力相助，在這一波好運中大展身手，將事業推到高峰，連帶財運也有所收穫。若在去年有結婚生子的生肖虎，今年夏天好運更能明顯展現。只要謹記「助人為快樂之本」，就能求得新一波夏日好運。

▲好運生肖未來90天在事業上無往不利。（示意圖／資料照）

第2名：生肖龍

源源不絕的生命能量使你熱血沸騰，讓你成為十足行動派！在職場上發光發熱、期望能做出一番成績。任何工作在你手上絕不拖延，甚至達到超乎預期的成果，旁人都對你刮目相看，手邊的事按部就班地推進著，在完成目標時也讓你聲望大增。在與太歲相害之年，雖有諸多不順，但只要多做少說、心存善念，就能求得難得好運氣。

第1名：生肖雞

未來3個月與月令會有三合、六合、與吉星拱照的機會，身邊有不少貴人會提攜你，給予你許多賺錢管道和資訊，事業上可能獲得大筆資金投注、得以擴大規模，接下更多生意訂單，使事業更上一層樓，連帶財運也跟著好轉。正沖太歲之年，雖有諸多不順，除了可藉由安排家中喜事或多參加喜慶之事外，可透過幫助旁人，避開災禍求得好運。