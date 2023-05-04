雙星逆行5星座成「受災大戶」　第1名健康恐亮紅燈

▲星座專家艾菲爾提醒，雙星逆行期間，有5個星座的人需要特別留意。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）



記者隋昊志／綜合報導

最近有覺得做什麼事情都不是太順利嗎？其實目前正處於雙星逆行期，分別是到4月20日到5月15日，水星逆行於金牛座；5月1日到10月10日，冥王星逆行於水瓶座與摩羯座。星座專家艾菲爾指出，這段期間將會對5個星座的人帶來挑戰和影響，尤其是人際關係、財務、工作以及健康部分，需要更加留意自己的情緒與身體健康，多溝通和關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星座專家艾菲爾提醒，雙星逆行期間，有5個星座的人需要特別留意。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



星座專家艾菲爾在運勢專欄《靈匣網》表示，「摩羯、水瓶、金牛、處女、雙魚」5個星座的人，在逆行期間會面臨各種壓力與挑戰，建議要更加留意控制自己的情緒，保持冷靜跟平衡的心態，多與身邊的人溝通。若剛好身邊有親友是這5個星座的話，也能給予他們適時的鼓勵，幫助他們度過挑戰與困難，協助他們一起尋找解決方案，順利度過這段逆行期。

▲星座專家艾菲爾提醒，雙星逆行期間，有5個星座的人需要特別留意。（示意圖／ETtoday資料照）



第五名、摩羯座

摩羯座在這個時期，可能會面臨一些家庭和職業方面的壓力，需要處理一些家庭問題或與家人的衝突，這可能會導致心情上感到沮喪或不安。除此之外，也可能會涉及到家庭財務、房屋或親密關係等方面的問題。

在職業方面，可能會遇到工作上的挑戰或壓力，例如需要應對新項目、工作壓力增加或工作時間的不斷延長等，這些可能會導致身體感到疲勞、焦慮或壓力過大；同時，還可能會感到自己的能力和價值被質疑，需要花費更多的時間和精力來證明自己。

因此，摩羯座需要保持積極的心態，勇於面對問題並找到解決問題的方法。同時保持健康的生活方式，關注自己的身體健康，保持良好的飲食和作息習慣，以應對這些壓力和挑戰。

第四名、水瓶座

水瓶座的人在這個時期，可能會面臨一些人際關係上的問題，例如與朋友之間的誤會或衝突，這會導致自己感到困惑、不滿或沮喪，特別是在社交媒體上的言論引發的爭議或矛盾，需要學會妥善處理並解決問題。

建議這種狀況之下，水瓶座的人還是要保持冷靜和理性，不要輕易發脾氣或做出過激的反應，如何與他人溝通是關鍵，除了要學會傾聽他人的意見和想法，也要努力嘗試找到一個讓雙方都能接受的解決方案。

同時，保持自我反省和審視自己的行為，從他人的角度看問題，以便更好地理解他們的觀點和立場，如此一來，就可以幫助自己在人際關系中更好地交流和建立聯系。

第三名、金牛座

金牛座的你在這個時期，可能會面臨一些財務上的挑戰，比如突然增加的支出或者減少的收入，可能是車禍、家庭緊急事件等突發事件，導致突然增加支出，或是因為工作內容上的改變等原因，導致收入減少。

這些問題會帶來不小的壓力和焦慮，這時候便要認真審慎地處理自己的財務狀況，注意節制開支並且避免不必要的消費。

此外，金牛座也需要注意自己的投資和理財計劃，審查費用的預算和支出，確保自己的資金安全。要學會合理規劃自己的財務，避免過度消費和借貸，不要盲目跟風，保持冷靜和理性，處理好自己的財務問題，以免給自己帶來更大的財務壓力。

第二名、處女座

處女座在這個時期，可能會面臨一些工作上的挑戰。例如工作量可能會增加，需要承擔更多的責任，或者可能會遇到一些難以解決的問題。雖然這些挑戰可能會導致感到壓力和不安，但是仍需要保持積極的態度，認真對待工作，努力發揮自己的優勢和能力，學會放鬆自己。

同時，也可以嘗試與同事或上級溝通，尋求合適的解決方案，要注意時間管理，將任務分配和規劃好，避免在工作中感到不知所措，最重要的是要保持耐心和專注，相信能夠克服這些挑戰，同時也要記得適時地放鬆自己，保持身心健康。

第一名、雙魚座

雙魚座的你在這個時期，可能會面臨身體和心理上的一些問題，例如疲勞、焦慮、失眠、頭痛等，這些問題也可能會對日常生活造成一定的影響，建議要養成良好的生活習慣，例如定時作息、適量運動、均衡飲食等。

與此同時，避免過度勞累和留意身體發出的警訊，及時去醫院就診並接受治療。在心理上，也需要關注自己的情緒狀況，及時尋求幫助或者自我調節，例如學習冥想、瑜伽、閱讀等方式來減輕壓力和焦慮。不要過度壓抑情緒或者消沉，保持樂觀和積極的心態，相信自己可以度過這個困難的時期。