「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺　事業迎來新突破

▲5月「3生肖」迎來大轉運：事業運、財運雙雙漲。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時序已來到了2023年5月，12生肖在本月的運勢如何呢？生肖運勢網站《 搜狐網 》即分析點名3生肖苦盡甘來，在5月將會迎來大轉運，財運、事業運都將水漲船高，數錢數到手軟，分別是生肖牛、羊、雞，這3生肖的朋友要好好把握機會。

生肖牛

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屬牛朋友進入5月命宮有吉星的助力，做事將事半功倍。對於屬牛人來說，本月凡事親力親為，也會有好收穫，可以發揮自身優勢，在領域裡一展長才。人際關係變好，工作上發展前景更強，倘若可以積極打拼，那麼收入也會提升，將過上更加高品質的生活。

生肖羊

屬羊人5月事業方面將迎來好消息，近期會迎來全新突破，若是努力表現，收入也會跟著水漲船高。財運也得到提昇機會，最終會苦盡甘來。提醒屬羊人多廣結善緣，就會如虎添翼，財運方面的收入高漲，也能靠自己的努力帶領家人過上更加高品質的生活。

生肖雞

屬雞朋友5月財源高漲，他們做事努力，有付出就有收穫。進入5月將一改過去的停滯，事業上迎來貴人的支持，如果可以專注工作，那定能把機會全抓住。屬雞朋友本就眼光精準、做事認真，若可以把握機會，定將在事業中大放異彩，財源滾滾來。

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