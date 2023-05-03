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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批朱立倫成天放話「藍白合」卻不來談　柯文哲：乾脆叫我們自盡算了

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

各陣營積極布局2024總統大選，國民黨主席朱立倫頻向民眾黨主席柯文哲喊話「團結」，希望促成「藍白合」、「非綠聯盟」。柯文哲3日不滿地表示，朱立倫每天在媒體放話，卻完全沒人來找他談，「乾脆叫我們自盡算了！」

柯文哲接受網路節目「觀點芹爆戰」訪問，並且於3日中午播出。針對朱立倫常常提到的「藍白合」、「非綠大聯盟」，柯文哲回應，「每天講藍白合，也沒人來跟我談過，然後天天在媒體上放話，乾脆叫我們自盡就好了！實在是⋯」

柯文哲認為，外界說「藍白合」，但從來沒有人來找他談，卻講得好像密室政治、權力分配，「好歹政治上也講一些理念！」而且自己早就說過，他反對「下架民進黨」的口號，現在談「藍白合」從頭到尾聽起來就像是權力分贓、密室政治，「而且一直靠媒體放話，結果他自己（朱立倫）什麼都沒做，奇怪。」

主持人黃光芹提及，現在有許多民調，甚至是國民黨自家民調都顯示，無論派出鴻海集團創辦人郭台銘或新北市長侯友宜，都輸給民進黨黨主席賴清德10幾％，而柯文哲始終穩坐2成民調，在「藍白合」呼聲高的情況下，顯見沒有民眾黨整合的話，明顯打贏不了賴清德？

柯文哲說，有一份民調顯示，如果只有自己跟賴清德一對一對決，「其實（雙方民調數字）差不多！」差不多是平盤的狀況；黃光芹則笑說，這樣更該整合。

但柯文哲認為，政治要講究理念而不是權力分配，政治是個說服的過程，不能一副擺明要分贓的樣子，這樣會兩敗俱傷。

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