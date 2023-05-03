他爆民眾黨台東黨部徵短期秘書　「9個月僅2萬元車馬補貼」

▲網紅劉宇（四叉貓）。（圖／翻攝自劉宇（四叉貓）臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬3日在臉書貼出民眾黨在104的徵才資訊諷刺，「民眾黨只用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲主席說用香蕉只能請猴子的理論。」不久後，網紅劉宇（四叉貓）也在臉書貼出民眾黨台東黨部徵短期秘書，但僅為「榮譽職」，選戰期間（約九個月）只給2萬元車馬補貼。

鄭運鵬先是貼出民眾黨在104的徵才資訊，顯示全職的彰化縣黨部秘書起薪為26400，工作內容包括與黨員、黨友、志工、中央、地方黨部組織聯繫；具良好溝通能力；從事主委、執行長交辦事項；財務申請與管理。他不禁諷刺，「民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲主席說用香蕉只能請猴子的理論。」

劉宇下午再貼出民眾黨台東黨部臉書粉專的徵才資訊，表示今天看到自己的同溫層在轉貼民眾黨徵秘書起薪只有26400元，然後嘲笑柯文哲的低薪說自打臉，他不禁大酸，「拜託！還有給月薪算不錯了好嘛，你們看看台東黨部徵短期秘書（涵蓋整個選戰算是短期？）整整九個月只給兩萬元補貼而已。」，此文一出引發網友熱烈討論，劉宇本有附上該篇徵才文章的「朝聖連結」，後發現文章已被刪除。

依照原先的徵才資訊顯示，職務為短期行程秘書，任期為競選期間，職務內容包括出席宮廟、地方社團活動、拜會地方人士等及配合黨部行程安排，備註事項則註明本職務為榮譽職，另行提供2萬元車馬費補貼。