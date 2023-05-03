侯友宜協調港湖初選！游淑慧：若沒尊重「主帥」佈局　無法打好仗

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選電話民調原本要在7日登場，但台北市黨部主委黃呂錦茹3日宣布，在新北市長侯友宜協調下，港湖選區由台北市議員李彥秀出馬，並希望台北市議員游淑慧挑戰「艱困選區」。游淑慧表示，侯友宜講了他的考量後，「我們如果沒去尊重主帥佈局，有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好」。

▲國民黨台北市議員李彥秀、黨部主委黃呂錦茹、市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

根據國民黨台北市黨部日前規劃，4月17日至19日領表登記立委選舉第二階段候選人提名，並在同月25日下午3時召開初選方式協調會，最終台北市第四選區（內湖、南港）登記黨員為游淑慧、李彥秀，經協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月7日至9日，於5月10日上午10時公佈民調結果。

不過，國民黨台北市黨部3日下午臨時發布採訪通知，宣布3時召開記者會，與會人士包括黃呂錦茹、李彥秀和游淑慧，只見游淑慧在記者會中數度低頭、鼻子略紅；而黃呂錦茹於會中宣布，因為侯友宜2日晚間居中協調，所以游淑慧3日決定停止初選，要將最強戰力留在該區，另一位則放到「最艱困選區」，意指港湖立委將推派李彥秀出馬。

被問到原本與李彥秀火力四射，是與侯友宜聊到哪一個部分，最終決定退出港湖立委初選？游淑慧回應，其實聊了很多，尤其是對整個國家和台灣走向的憂慮等，談到這次選戰每區都有一點艱困，每一區有每一區的難關，包括2日桃園市也有選區出現黨籍議員退黨參選狀況。

游淑慧提及，高嘉瑜是目前聲量最高的立委，不管誰出線，贏的機率都是一半，所以為何不將兩人扭出一股力量、一起打這場仗？倘若初選到最後，就算輸的人嘴上說要團結，基層支持者也可能產生裂痕，所以自己願意在這時候將所有競選工作停止，謝謝所有支持者，希望未來一起支持更好的立委，為港湖地區爭取更多建設。

媒體追問，是否接受這樣的協調結果？游淑慧指出，自己是「歡喜甘願」，為了整個國民黨勝選，他知道2024年是一場非常龐大的選戰，「這場龐大選戰中，最重要是主帥佈局整體戰略，所以侯友宜講了他的考量後，我們如果沒有尊重主帥佈局、有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好」。