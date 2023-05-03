郭台銘提1縣市1核電廠　柯文哲：太前衛大家追不上

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極布局爭取國民黨提名參選2024年總統大選，近來巡迴全台僅行演講，日前提出每個縣市都能蓋小型核電廠，引發各界討論。對此，民眾黨主席柯文哲3日說，郭台銘也不是說他講錯，「我每次說，我們只能在群眾前面2步，什麼意思？你要是太前衛，大家追不上」。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



對於郭台銘「每個縣市蓋小型核電廠」的妄言，柯文哲受訪表示，郭台銘也不是說他講錯，「我每次說，我們只能在群眾前面2步，什麼意思？你要是太前衛，大家追不上」。

柯文哲說，有核子潛水艇、核子航空母艦，所以核子爐不是想像中一定要核四這麼大，不然核子潛水艇的核反應爐也小小的，有「小型模組化核反應爐」，既然核動力潛水艇、航空母艦可以縮到這麼小，問題那是很昂貴、很特殊，不見得到處都可以做。

「結論是這樣，隨著科技的進步，我們對核子爐的概念會改變。」柯文哲說，只是還沒出現，因為要看到才相信，還沒有很明顯的東西商業化讓你看到，所以講出來就被批評。

柯文哲說，比較務實的講法是這樣，這是一個發展的方向，國家必須密切關注它的發展。老實講，如果要批評民進黨能源政策，核二、核三關掉是不對的，為什麼？那個先保留，然後看看這2、3年發展狀況是不是可以跳過去。

「現在直接關掉，那個（小型核子反應爐）不曉得什麼時候會出現。」柯文哲說，很清楚，2025非核家園一定有困難，我就很想看民進黨怎麼實現，因為2025年再生能源一定追不上來，核反應爐全部關掉，「真的要用愛發電嗎？」