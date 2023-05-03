柯文哲「某些系教出來的學生沒價值」　他嘆：想選總統不該譁眾取寵

▲民眾黨主席柯文哲談低薪問題，指「某些科系學生沒那個價值」惹議。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲受邀到政治大學演講，但在談及低薪問題時，竟表示低薪很大理由是因教育出問題，「教出來的學生沒那個價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。對此，民進黨立委賴瑞隆3日表示，一個人的價值不是用薪資判斷，柯文哲一直都有一些比較偏狹的概念，如果想要參選總統，不該只是譁眾取寵，應認真思考台灣未來走向。

柯文哲表示，教育是有失敗的地方，教育不應該齊頭式平等，如果該系畢業生平均起薪太低，就代表該系要縮編、代表供過於求，「台積電要是沒有（薪水）7萬、8萬，大概你也不太想去啊！可是有些系的薪水就很低啊！」

對此，賴瑞隆表示，一個人的價值不是用薪資判斷，這有所偏頗，人文、科學、理科都有其價值，醫生、文學家、哲學家也是，用薪水判斷並非進步想法，柯文哲一直都有一些比較偏狹的概念，如果想要參選總統，不該只是搏聲量、譁眾取寵，應該要認真思考台灣未來走向。

賴瑞隆指出，台灣需要多面向發展、各式各樣的人才，不要用單一薪資去評斷一個人的價值，何況政大是非常優秀學校，不該以此評斷政大價值，對政大畢業生跟相關科系同學都不公平。

▼民進黨立委賴瑞隆認為柯文哲想選總統不應譁眾取寵。（圖／記者湯興漢攝）